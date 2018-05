Vicent Penya: "En valencià ens calen poemes amb mètrica i rima"

Sempre s´ha preocupat per jugar amb les paraules de manera que els seus textos es puguen entendre amb una certa facilitat, ja siga al fer poesia, novel·la, narrativa, teatre o assaig. Ara, el prolífic Vicent Penya (Rafelbunyol, 1961) ha tornat a evidenciar el seu domini de la llengua amb un poemari molt especial que ha rebut el Premi Vila d´Almassora i que presentarà hui divendres al seu poble natal; un text on, a banda de reflexionar sobre «L´efímer i l´etern», reivindica la mètrica per partida triple: amb 33 sonets i altres versos que es presenten amb la forma dels «haikus» i «tankes» típics del Japó.

Les seues «tankes», a més, són molt peculiars perquè, en contra del que hi és habitual, incorporen rimes, i de les més difícils: les consonants. «És un dels llibres que més m´ha costat treballar i publicar, però crec que l´esforç ha valgut la pena. Les mètriques i les rimes requereixen un treball intens, però el resultat final és molt satisfactori i jo pense que el lector ho apreciarà i valorarà», apuntava a Levante-EMV.

Penya, no obstant, assegura ser conscient que algunes veus literàries «poden veure això com una preocupació formal pròpia d´altres segles, que ja està superada i passada de moda», però considera que «precisament, en valencià, ens calen poemes amb mètrica i rima perquè no hi tenim tanta tradició».

Eixe esforç per la forma i per emocionar li han fet treballar durant quasi dos anys fins a donar cos a «L´efímer i l´etern», una obra «on les coses quotidianes del dia a dia que fugen ràpidament es barregen amb els temes de sempre com la mort i el pas del temps», assegurava Penya. «Hi ha qüestions íntimes, de molta introspecció personal, però també preocupacions actuals i reflexions sobre la crisi econòmica, social€», avançava.

També fa un homenatge a títols de llibres i autors que l'han impactat en la seua vida lectora o l'han influït en la seua obra. Des d´ «Incerta glòria» de Joan Sales, a «Mirall trencat» de Mercè Rodoreda, «El sexe dels àngels» de Terenci Moix o «El brogit i la fúria» de Faulkner, «A la recerca del temps perdut» de Proust, «Cent anys de solitud» de García Márquez o «La insostenible lleugeresa del ser» de Milan Kundera, per esmentar-ne alguns.

La presentació d´aquest poemari tan cuidat tindrà lloc hui divendres dia 1 de juny a les 19 hores a la Biblioteca Pública Municipal de Rafelbunyol. L´acte anirà a càrrec del professor i escriptor Francesc Mompó i, a banda de l´autor, es preveu comptar també amb la presència de l´alcalde, Fran López. Però aquesta cita amb la literatura no acabarà ací. Tot seguit hi haurà un concert amb lletres del polifacètic Penya, a càrrec del cantautor Garri Campanillo, així com un recital musicat de poemes. Tot un ventall obert a l´emoció.