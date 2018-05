El Camí visita l'horta i el poble d'Estellés

El grup de senderistes El Camí conclogué dissabte passat a Burjassot una ruta per a aproximar-se al patrimoni natural de l´horta valenciana i, ja dins d´un àmbit literari i social, conéixer el poble natal de dos de les seues icones: el poeta Vicent Andrés Estellés i Guillem Agulló i Salvador.

L´excursió, un trajecte de 12 quilòmetres a peu programat amb la col·laboració de l´Associació Cultural Bassot –punt número 6 de la Ruta Estellés en la Ciutat de les Sitges–, arrancà en els camps de la veïna localitat d´Alboraia i, arribats a Burjassot, també comptà amb la participació de la filla de l´escriptor, Carmina Andrés Lorente, qui amb les seues paraules completà la jornada.

Amb el lema «Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot», a més de contemplar la bellesa d´una horta «encara amenaçada per l´especulació immobiliària», El Camí visità alguns llocs de la població que Estellés evoca en els seus poemes com ara el Pouet, la plaça del País Valencià –actualment anomenada de la Constitució– i el Castell. La trobada finalitzà en els jardins del parc de l´Eixereta, on pogueren sentir-se cantats els versos de «Els amants».