Com ser un poble de llegenda

Què tenen en comú Altea i Agres, Penàguila i Castalla? Són pobles de llegenda, localitats que des de fa anys aposten decididament per la paraula oral com a recurs de promoció turística i cultural. Si voleu que el vostre poble o ciutat entre en la nòmina selecta dels pobles llegendaris valencians, pareu atenció als exemples de programes d´activitats i iniciatives culturals.

La proposta naix com a revulsiu d´una realitat preocupant, de la qual les administracions semblen desentendre´s. Els pobles valencians envelleixen i es buiden, corren el perill de despoblar-se o quedar desnaturalitzats, davant l´èxode a les ciutats o l´arribada massiva de forasters a la recerca d´una finca per comprar. És necessari potenciar la riquesa del món rural, de la cultura, de l´entorn, no solament per anar-hi de visita en vacances, sinó per a viure-hi, amb una qualitat de vida incomparable a les ciutats. Per a quan un programa de repoblament del món rural?

Agres, un poble al cor de la serra de Mariola, organitza anualment el Festival de la Paraula. Impulsat per la narradora oral Almudena Francés i per la Granja Escola Riera d´Agres, el festival té lloc el cap de setmana de falles. I és també el cas de Penàguila. Un llogaret meravellós, el poble on Enric Valor passava les vacances durant la joventut i on, fins i tot, hi ha la Casa Rural Enric Valor, un edifici senyorial, on cada habitació duu el nom d´una rondalla. Hi podem gaudir d´una ruta urbana pels carrers medievals, pel mític llavador de presències inquietants de «I queixalets també...», pel laberint del jardí de Santos de «El castell del Sol», basada en les rondalles valencianes que Valor hi arreplegà. I de pas, acompanyar la ruta de la lectura de les Noves rondalles valencianes adaptades per Jordi Raül Verdú o del recull Contalles de iaios i iaies. Una altra proposta són les diverses rutes de senderisme i ciclisme, pels voltants. Fa poc s´hi va celebrar la V Trobada de Contacontes, una iniciativa coordinada per l´escriptor Francesc Gisbert on han participat el bo i millor dels narradors valencians, Almudena Francés, Lluís Abad, Eva Andújar, Víctor Labrado, Sílvia Colomer i Dani Miquel, amb l´actuació de la Muixeranga d´Alacant. I també alguns dels nostres divulgadors del patrimoni oral. Bones lectures per acompanyar la passejada són Els mons de Laia o Llampuga, llampega (Andana), de Miquel Puig o Quan anàvem a l´estraperlo (Andana) de Víctor Labrado. I la millor banda sonora, com no, les Musiqueries de Dani Miquel.

Un estiu ple de contes

Agres i Penàguila, a més a més, són dos pobles integrats en el circuit Un estiu de llegenda. Una iniciativa de la Coordinadora pel Valencià i la Mancomunitat de l´Alcoià i el Comtat per redescobrir els pobles de l´interior des de les rutes de contacontes, amb una assistència que l´any anterior va superar les 4000 persones en vint localitats. Les rutes de contacontes o la variant de contes a la plaça o al castell de les comarques de la Safor i la Vall d´Albaida tenen un èxit assegurat i cada vegada són més els ajuntaments que s´interessen per programar alguna activitat similar.

Però no penseu que el recurs dels contacontes és només de pobles menuts. Poblacions majors, com ara una Altea turística o una Castalla industrial, també l´impulsen amb espenta. Cal destacar la tasca admirable de la Càtedra Enric Valor, dirigida per l´incombustible professor Joan Borja de la Universitat d´Alacant. Altea organitza des de fa anys el Festival Encontes, dirigit per Blai Senabre, i el Curs de Cultura Popular, amb una assistència multitudinària. I Castalla ha inventat, també a l´empara de la Càtedra i l´ajuntament, la I Fira de la Fantasia i les III Jornades Enric Valor, un curs de formació docent enguany dedicat a divulgar l´obra de Valor com a recurs didàctic de l´escola. A veure per a quan, a l´ajuda de l´ajuntament i la universitat, s´hi suma la Conselleria, actualment desapareguda, en qüestions com la Casa Museu Enric Valor.

Per últim, no voldria acabar l´article sense esmentar la iniciativa de la biblioteca del Museu Valencià d´Etnologia i d´Amparo Pons. Durant el mes de maig organitza unes jornades de formació en cultura popular, «Espanta la por», obertes a tots els bibliotecaris valencians, que pretenen dotar-los d´eines per a fomentar la lectura des de la riquesa del patrimoni rondallístic. Unes jornades on participen la narradora Almudena Francés i els escriptors Miquel Puig i Francesc Gisbert.

Alguna cosa comença a donar fruits en el panorama cultural valencià. Alguna cosa d´èxit i de vocació multitudinària, integradora i amb vocació de fer país, que té com a eix central les històries i el valencià. No volem ser una cultura de minories ni de pobrissons, aspirem a ser una cultura integradora i de majories. Una llavor que cal sembrar en més pobles valencians, amb la combinació de tres claus d´èxit: narració oral (contacontes i literatura), divulgació del patrimoni (cultural, històric i paisatgístic) i espenta (il·lusió i capacitat de treball). Ara, ja sabeu com ser un poble de llegenda. Vos animeu?