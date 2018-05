El Consell declara BIC immaterial la tradició musical popular valenciana

El Consell ha aprovat el decret que declara Bé d'Interès Cultural (BIC) Immaterial la tradició musical popular valenciana, materialitzada per les societats musicals de la Comunitat Valenciana, i que estableix labors d'identificació, descripció, recerca i estudi per a garantir la protecció, preservació i pervivència d'aquesta manifestació cultural. Així ho va anunciar ahir divendres la vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, qui ha informat a més de l'aprovació d'un conveni pel qual l'Institut Valencià de Cultura (IVC) destinarà fins a 400.000 euros a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMVC) per a contribuir a les seues despeses de funcionament i la realització de les seues activitats.

El ple ha acordat deixar sense efecte l'Ordre 1/2011, que declarava la tradició popular musical com Ben Immaterial de Rellevància Local. Oltra ha ressaltat que les societats musicals són entitats de caràcter privat, sense ànim de lucre, formades per músics, socis i simpatitzants i constituïdes legalment i inscrites en un registre públic, les que sustenten aqueixa tradició musical popular ara protegida. Ha recordat que el pes d'estes societats en tot el territori i la seua interacció es va plasmar amb la creació de la FSMCV, que enguany complix 50 anys i compta amb 549 societats musicals associades, que aglutinen 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis. La passió per l'ensenyament i la pràctica de la música, la transmissió cultural o la creació d'espais de convivència i d'oci, així com la realització personal, són algunes de les característiques que les societats musicals conserven des de l'origen de les primeres bandes, fa més de dos-cents anys.

I a més, ha subratllat Oltra, estan «arrelades amb força en el municipi com a estructura de dinamització, cohesió social i de representació col·lectiva», a més d'oferir un servei com a agrupació musical i com a centre educatiu en el municipi. Respecte al conveni de col·laboració entre el IVC i la FSMCV, la vicepresidenta ha incidit que se subscriu en compliment de les funcions pròpies del IVC de dissenyar, impulsar, promoure i cooperar en la planificació, programació, seguiment i avaluació de les accions que es duguen a terme en relació amb les societats musicals de la Comunitat Valenciana i les seues agrupacions.

En virtut del mateix, la FSMCV haurà de dur a terme les activitats previstes i justificar les despeses, estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les prohibicions incloses en la Llei general de subvencions, a més d'incorporar el logotip del IVC en l'activitats subvencionades.