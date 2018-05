Cultura edita 4 pòsters d'art rupestre pel centenari del seu descobriment

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha editat quatre pòsters d'art rupestre per a commemorar el centenari del descobriment de les primeres pintures rupestres valencianes: el barranc de la Valltorta i Morella la Vella. Els pòsters són representatius dels quatre estils principals: l'art llevantí de l'abric del Lucio (Bicorp), l'esquemàtic de la bassa de Calicanto (Bicorp), el macroesquemàtic de Plans de Petracos (Castell de Castells) i el paleolític de la cova de les Meravelles (Gandia).

Els esdeveniments de l'efemèride es remunten al 1917, quan Albert Roda Segarra, un pastor de Tírig (Alt Maestrat), va descobrir estes mostres pictòriques, una sèrie de taques i de figures rogenques que va interpretar com a animals i, més concretament, com a cavalls. Precisament, este abric seria conegut a posteriori com la cova dels Cavalls, apel·latiu que l'ha fet mundialment famosa, encara que realment eren figures de cérvols. Posteriors expedicions i investigacions han anat descobrint noves troballes en enclavaments tant en l'Alt Maestrat de Castelló, on es troba el parc cultural la Gasulla-Valtorta, com en altres zones d'interior de les tres províncies.

En 1998 l'art rupestre va ser considerat bé d'interés cultural i la Unesco va declarar les pintures rupestres de l'Arc Mediterrani de la península Ibèrica patrimoni mundial, la qual cosa ha comportat una gran responsabilitat per a les administracions educatives i culturals. La difusió i la valoració d'este conjunt patrimonial va més enllà de l'art rupestre mateix, amb castells, habitatges fortificats i un valuós patrimoni etnogràfic relacionat amb les construccions de pedra seca, gravats paleolítics, pintures d'estil llevantí i esquemàtic, i petroglifs.