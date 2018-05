Alumnes del conservatori José Iturbi oferiran concerts en el Palau

L´Ajuntament de València i el Palau de la Música han signat un conveni de cooperació educativa que promou experiències interpretatives perquè l´alumnat del conservatori José Iturbi afronte amb garanties l´actuació en públic i que contempla, entre altres iniciatives, que els estudiants oferisquen concerts en l´auditori valencià.

El conveni, amb efecte fins al 23 de maig de 2022, contempla la programació de tres concerts dins del cicle de «Joves Intèrprets», dirigit a l´alumnat més destacat del conservatori, per al qual els concerts formaran part de la seua formació musical i artística, segons ha informat el Consistori en un comunicat.

El Palau programarà una data anual per a l´actuació de les diferents agrupacions d´aquest conservatori municipal i, els qui destaquen per les seues qualificacions -prèvia audició i dins del projecte formatiu de l´auditori-, podran participar com tutti en la preparació d´un concert, fora del calendari escolar i dins de la temporada d´estiu de l´Orquestra de València.

Aquest conveni arreplega així mateix iniciatives com facilitar l´assistència a concerts i altres activitats per a generar noves audiències entre l´alumnat, amb l´assistència a assajos generals i, entre uns altres, la venda de les localitats de fons, cors o tribunes al 50 % del preu establit als estudiants que presenten les seues acreditacions. A més, els docents del conservatori podran actuar en el Palau de la Música, en la interpretació de recitals, conferències, xarrades i taules redones, tant «perquè els alumnes es vegen reflectits en els seus professors» com per a «complementar la formació continua del professorat», han assenyalat les mateixes fonts.