La calor, les postres i altres femenins

Quina calor que fa», direm d´ara en avant, cap a l´estiu, de quan en quan, sobretot en les hores pròximes al migdia, les d´abans i les de després del migjorn. Per cert, que no és valenciana la construcció «*Que calor que fa», que seria un calc de la castellana «Qué calor hace», ja que davant de substantiu no adjectivat va «quin/a» i no «que», que sí que és nostrat i normatiu davant d´adjectius i d´adverbis: «Que guapes són la meua néta i la meua filla», «Que bé que jugava el Genovés, competia privat de bot i braç i amb quatre jocs de desavantatge, i encara així guanyava quasi sempre». Bé, fet eixe apunt sobre un dels usos del «que», mamprenc el tema de hui, que és el caràcter gramatical femení de certes paraules del valencià-català, que en castellà són masculines, i que provoquen alguna errada en l´escriptura i, a vegades, en la parla. «La calor» és terme femení en la nostra llengua, mentres que en castellà és masculí, «el calor». I direm «Fa molta calor», «La calor l´acovardix» i no «Fa *molt de calor», ni «*El calor l´acovardix», com a voltes sentim o llegim. La gran majoria d´estos noms, els que en valencià són femenins i en castellà, masculins, els i les valencianoparlants habituals els fem com toca, amb la marca femenina en els determinants. Així podem dir o escriure «Tens una dent danyada», «M´agrada la frescor de la matinada», «Agustinet és molt fi, diu que no pot suportar les olors dels efluvis que emanen de l´albelló», «Endús-te una rebequeta que fa molta frescor», «Amb la claror que fa ja, no tingau la llum encesa», «La marjal ja està de gom a gom d´aigua», «M´enxisa la verdor de l´herba vera», «Pren les alicates i talla les rames que sobren». I moltes paraules més amb femení, que en la llengua veïna són masculines. Però en tenim algunes altres que, per la influència del castellà, o per altres motius, les diem, a vegades, amb certa vacil·lació pel que fa a l´ús del gènere gramatical. Per exemple: és «una anàlisi», en femení i sense «esse» final en el singular. En castellà, «un anàlisis». I tenim «les postres», de condició gramatical femenina en valencià-català, mentres que en l´idioma veí és «el postre/los postres». I altres femenins en la nostra llengua són «una allau», «una esplendor (també «un esplendor»), "una estrena», «la resplendor» (també el resplendor), «una síncope». En castellà, «un alud», «un esplendor», «un estreno», «el resplendor/resplandor», «un sincope». I eI ´conjunt de símptomes i signes característics d'una malaltia´ és una síndrome. De manera que tenim la síndrome d´abstinència, la d´immunodeficiència adquirida, la de Down i la d´Estocolm; i totes les síndromes en femení, mentres que en la llengua veïna són de gènere gramatical masculí. I una estampa religiosa, una imatge, un signe, un símbol, una persona o cosa molt representativa poden ser «unes icones». En castellà, «un icono», «unos iconos». Belén Esteban és una icona en el seu àmbit. O no? El Genovés, indiscutiblement que sí.