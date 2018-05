Especialistes en igualtat analitzaran a València els grans reptes de la dona del segle XXI

El congrés Feminario de la Diputació de València consolida la seua tercera edició, que se celebrarà els pròxims 1 i 2 de juny, en la qual tractarà els reptes de les dones en el segle XXI i integrar el feminisme en els debats de la societat per a cercar solucions sostenibles i justes. Entre les novetats d'esta edició es troba l'estrena del documental «En la bretxa» de la directora i guionista Claudia Reig, finançat amb fons de la Diputació i TVE, que arreplega els problemes de les dones en l'àmbit laboral.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, al costat de la diputada d'Igualtat, Isabel García, van explicar ahir que el congrés, que se celebrarà en el complex esportiu i cultural La Petxina, compta amb set-centes persones inscrites provinents de tota Espanya, la qual cosa suposa un increment respecte al mig miler de l'any passat. L'objectiu del Feminario és «arreplegar la tradició del feminisme valencià» i «donar resposta als temes actuals», així com integrar el feminisme en els debats i reptes de la societat, amb la finalitat d'analitzar i cercar solucions «sostenibles i justes», han apuntat en la Diputació.

El congrés comptarà amb la participació de la catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UNED, Amelia Valcárcel, que en la vesprada del divendres impartirà la conferència inaugural «Claus feministes per als reptes actuals». També s'ha organitzat un debat titulat «La importància de nomenar», en la qual participaran, entre uns altres, la periodista Sandra Barneda i la doctora en Filologia romànica, Eulalia Lledó; mentre que el dissabte al matí la policia local Estefanía Navarrete, la fiscal del Tribunal Superior de Justícia Rosa Guiralt i el mèdic forense i exdelegat del Govern per a la Violència de Gènere Miguel Lorente intervindran en una taula redona sobre «Què està passant amb la violència de gènere?». Per al dissabte a la vesprada està programada la taula «Economia feminista», amb la col·laboració de la professora de teoria econòmica en la Universitat de Barcelona Cristina Carrasco i la catedràtica d'Anàlisis Econòmiques de la Universitat de València, Mª Luisa Moltó. La tercera edició conclourà amb la taula Dones i Constitució en la qual participarà l'exministra de Cultura Carmen Calvo i la magistrada del Tribunal Constitucional Luisa Balaguer.