Sastre: «Llevar la iniciativa es clave»

Joan Sastre, escolta del Valencia Basket, analizó el encuentro que disputarán ante el Barcelona Lassa y apuntó que será clave llevar la iniciativa en la parcela defensiva.

«Es básico ser regulares y, sobre todo, como estamos haciendo en los últimos partidos, partiendo desde la defensa. No dejarles que hagan su juego, que no jueguen cómodos y llevar nosotros la iniciativa en defensa. Eso es clave si queremos llevarnos el partido», señaló.

El balear recordó que «jugar contra el Barcelona siempre es complicado y más en su pista» y auguró que será «un partido muy duro e igualado los cuarenta minutos». «Si queremos llevarnos la victoria tendremos que hacer las cosas muy bien durante los cuarenta minutos sin altibajos y ser bastante regulares en nuestro trabajo», destacó.

Sastre restó importancia a que el equipo catalán haya tenido partido de la Euroliga esta misma semana. «Creo que están acostumbrados, llevan todo el año jugando dos o incluso tres partidos a la semana», señaló.

«Puede que sea una pequeña ventaja para nosotros que hemos podido preparar mucho mejor el partido mientras ellos han jugado dos partidos de Euroliga de mucha exigencia pero no creo que sea una ventaja muy grande o una desventaja para ellos, el partido será igual de duro y de igualado», concluyó.