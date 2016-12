Rice aparca el billete de la Copa

La calidad y el talento se pagan a base de talonario y, aunque no siempre sirva para ganar, ayer fue el antídoto que doblegó al Valencia Basket. Rice, el menudo base del Barcelona, se encargó de dilapidar las opciones de los taronja de poder asaltar al Palau y rescató a tiempo a su equipo para romper la excelente racha de triunfos de los valencianos, que ayer se vio frenada de cuajo. El conjunto dirigido por Pedro Martínez no hizo su mejor encuentro. Algo atenazado, con un tiro algo errático y sobre todo con un trabajo defensivo muy por debajo del que había mostrado hasta ahora, el Valencia Basket no tuvo tampoco recursos entre sus intangibles, que solo aparecieron de manera discontinua. Si a ello se le une el acierto triplista de Rice, la regularidad de Doellman y los fogonzaos siempre eternos de Tomic o Navarro, la misión tenía tintes de heroicidad que esta vez no pudieron escribirse.

Siempre a remolque

El choque se inició con una enorme inercia anotadora por parte de los dos equipos. El Valencia Basket, amparado por el acierto de su juego exterior con Diot, Sato y Rafa Martínez, consiguió su máxima ventaja en todo el partido (11-14). Reaccionó el Barcelona con un porcentaje muy elevado en el tiro y un dominio del rebote ofensivo. El exjugador taronja, Doellman, ejerció de principal verdugo para poner por delante a los de Bartzokas (23-16). En el segundo cuarto, el trabajo defensivo de los de Pedro Martínez no fue malo, aunque desgraciadamente la aportación ofensiva no le acompañó, lo que propició que los catalanes, sin demasiados alares, fueran estirando más su ventaja (31-22). El Valencia Basket se mostró con dudas y falto de esa capacidad de sufrimiento que había exhibido en los encuentros de esta temporada, echando en falta los puntos de jugadores importantes como Diot, San Emeterio o Kravtsov. Una antideportiva a Sato culminó una primera parte muy negativa y que situaba el choque muy cuesta arriba para los taronja (44-30). Tras el descanso, los puntos de Sikma, unido a una mejora atrás propició que el Valencia Basket fuera redujendo de manera paulatina las diferencias ante un Barcelona con dudas. Una acción de Kravtsov metió de lleno a los valencianos en el choque (59-56). En el guión surgió de forma súbita y letal, Rice. El jugador norteamericano anotó cinco triples prácticamente consecutivos que cerraron definitivamente el partido (82-62). Los jugadores de Pedro Martínez intentaron no dejarse llevar y con el liderazgo de Rafa Martínez entre otros se consiguió conjugar la renta final hasta el 94-82 final. El billete a la Copa del Rey deberá esperar al menos hasta el jueves. Paciencia.