Prandelli: "El Valencia de Lim está dirigido por gente de números y el fútbol es mucho más"

Cesare Prandelli también ha querido dar su versión sobre su marcha del Valencia. En una comparecencia sin preguntas, el técnico ha explicado que hace unas semanas se reunión con Peter Lim para pactar cuatro fichajes para este mercado de invierno, en cambio hace unos días la presidenta Layhoon "me dijo que de esos cuatro fichajes debía elegir solo uno". Entonces decidió dimitir. El italiano atacó de forma elegante el proyecto de Lim al asegurar que "son gente de números, y el fútbol es mucho más".

Prandelli reveló que ha querido cambiar cosas en la entidad como abrir Paterna a los aficionados "pero desde la sociedad no quisieron para no oir mensajes". El italiano se marcha "triste de una ciudad que me ha amado" y ha pedido "a la afición que apoye desde el martes a unos jugadores jóvenes". En este sentido, pidió que Zaza estuviera ya a sus órdenes desde el 27 por "su carácter" y "ser una cara nueva".