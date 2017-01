Cerco a la muerte súbita en el fútbol

La posibilidad de sufrir una muerte súbita en el deporte es baja (0,26 casos por cada 100.000 habitantes), pero existe. El fútbol, en concreto, está presente en la mayoría de estadísticas como uno de los deportes más susceptibles a una parada cardiorrespiratoria. Es una práctica intensa y el corazón sube y baja su ritmo en espacios muy cortos de tiempos. Un 90% de las causas son diagnosticables a través de pruebas muy detalladas. Pero aún hay muchos casos que, a pesar de revisiones completas, se quedan en en limbo. La empresa valenciano Nuubo ha ampliado el margen hasta casi el 100%. Una medición detallada de todos los registros del órgano más vital durante los entrenamientos le permite «cazar» cardiopatías latentes que en otros exámenes no aparecen. Analiza el corazón de los futbolistas en pleno esfuerzo, para que nada se quede al descubierto.

«No hay un sistema tan completo como este en el mundo. Lo diagnosticamos todo, cualquier cardiopatía», explica su director, Víctor del Estal. Los datos ofrecidos en sus primeras aplicaciones obligan a una reflexión. Hay que actuar. «Analizamos a 600 niños de la escuela del Villarreal y detectamos a un 5% con cardiopatías. Cuatro han podido ser tratados y siguen jugando, pero uno se lo ha dejado. Su corazón era una bomba de relojería», explica. Conclusión: un 5% de jóvenes, aproximadamente, que juega al fútbol sufre algún tipo de anomalía cardiaca que hay que tratar.

La tecnología de Nuubo ha puesto al servicio del fútbol base federado „y el deporte, en general„ una garantía que no ofrecen las federaciones. La revisión médica a la que la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana somete a los federados, por ejemplo, roza la insensatez. No dura más dos minutos y el médico de turno se limita a pedir el peso y la altura del chaval, completado con una auscultación cardiaca incapaz de detectar más del 90 por ciento de las cardiopatías. Algún soplo, como mucho. La revisión de Nuubo pertenece al mundo real. «Detectamos todas las cardiopatías posibles, algunas de las cuáles no se ven en una prueba de esfuerzo, ya que aquí analizamos el corazón en las circustancias reales de un partido», explica Del Estal. La empresa valenciana trabaja con unos chalecos que monitorizan a los chavales durante un entrenamiento intenso. Está avalada por la Fundación Brugada, una de las más reconocidas en el mundo de la cardiología. El Real Madrid, Barcelona, Sporting, Levante UD, Villarreal, Celta, Betis, Las Palmas, el Athletic Club o la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ya trabajan con este sistema. Y algunas escuelas de fútbol base valencianas, como la del Massanassa, han empezado a examinar a sus jugadores. La clave, en todo caso, está en las federaciones.

La muerte súbita en el fútbol no tiene edad. En noviembre pasado, se paró el corazón de un jugador de Málaga de solo 16 años. La lista de futbolistas de élite también es amplia: El sevillista Antonio Puerta (22 años), Miklos Feher (24), delantero del Benfica; Serginho (30), zaguero del Sao Caetano; Catalin Hildan (24), jugador del Dínamo de Bucarest;Vladimir Dimitrijevic (20), del Estrella Roja de Belgrado; Manuel Mondaca Silva (16), portero de la selección de fútbol chilena sub-17; Andrei Pavistski (17), del Arsenal Kiev; Hugo Cunha (28), centrocampista del Uniao de Leiria portugués; Mohamed Abdelwahab (23), defensa de la selección egipcia, o Marc-Vivien Foé (27), el tristemente célebre jugador camerunés que en julio de 2003 cayó desplomado mientras disputaba un encuentro de la Copa de las Confederaciones. Y todos habían pasado varios filtros bastante más exhaustivos que el trámite de la federación.