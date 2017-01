A recuperar el cetro mundial

El calendario para la selección valenciana nos ofrece en el año que comienza dos citas de altura: el Europeo de Jóvenes que se disputará en el mes de julio en tierras valencianas y el Mundial absoluto, previsto para el próximo mes de noviembre en tierras colombianas.

La preparación para ambos eventos ya ha comenzado. La esperanza de recuperar el cetro mundial absoluto se centra en los progresos experimentados en la especialidad de One Wall, tanto en la categoría masculina como femenina. El auge experimentado en la participación de jugadores y clubes en las competiciones federativas ha supuesto una mejora indiscutible en la calidad de la mayoría de pelotaris.

Jugadores como Sacha de Orba, considerado el indiscutible número uno europeo será un referente en las aspiraciones de medalla tanto en el Europeo de Jóvenes como en el Mundial de Colombia.

Los valencianos perdieron la hegemonía mundial del juego a Llargues hace años. Desde el mundial de 2002 en Argentina las selecciones de Bélgica y Holanda se han repartido los triunfos en esa especialidad. Ecuador vio el triunfo de Holanda; que repitió triunfo en el Mundial de su tierra en la final contra Colombia que a su vez había eliminado a belgas y valencianos. El último, disputado en Valencia, vio el triunfo de Bélgica sobre los valencianos en la gran final. La modalidad más antigua, madre de todas, ya no es propiedad valenciana. No ha habido renovación en los saques pero tampoco han vuelto a surgir nombres de la talla de Sarasol II y Grau, siempre garantías en las grandes citas. Jugadores como Santi, especialmente dotados no han acabado de integrarse en la dinámica de la selección. Y sin embargo nadie duda de que puede ser una pieza fundamental para recuperar la hegemonía perdida.

Los valencianos tienen aspiraciones de conquistar el título absoluto. Necesitan sumar puntos en el medallero, aparecer en los pódiums de todas las modalidades con un par de oros que garanticen el éxito. Hoy el oro parece más factible en el Juego Internacional, por la calidad técnica de los jugadores. Puchol es un jugador determinante en esa especialidad como ya lo demostró en el último mundial. Sin embargo la gran esperanza radica en el joven Sacha de Orba que pueda aspirar a una medalla en Colombia. No será fácil el oro o la plata mientras México y Argentina envíen a sus mejores hombres aunque la experiencia del de Orba, ganada en las grandes citas norteamericanas, puede resultar determinante. Una medalla de bronce para los valencianos podría ser determinante para alcanzar el título absoluto.

La pilota femenina, favorita

En el campeonato femenino los progresos valencianos han sido los más evidentes. Ya no se teme la experiencia holandesa, a la que se ha demostrado que se puede derrotar con los nuevos valores surgidos de las canteras de Bicorp, Tavernes, Beniparrell, Borbotó, Meliana...