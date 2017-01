El Valencia Basket se confirma en las alturas

De nuevo el Valencia Basket salió victorioso en un partido igualado y que no se decidió hasta el final. El UCAM Murcia vendió cara su derrota, aunque los «taronja» con la aportación del grupo, aunque en lo estadístico el mejor fue Dubljevic, sacó adelante un choque que lo confirma en la tercera plaza y le hace estar a solo una victoria de ser cabeza de serie en la Copa del Rey. El conjunto valenciano jugó a rachas en un día donde los bases no tuvieron su mejor partido y el argentino Campazzo, en una situación similar a la vivida el pasado miércoles en Zagreb con Boatright, marró el triple que hubiera conducido el choque a la prórroga. El equipo «taronja» supo tener el temple necesario para no desmoronarse ante los arreones de los locales y, con una defensa dura y las canastas de jugadores como Dubljevic, Sato o Sastre en momentos oportunos, dar en el punto débil de los de Quintana para ganar en una pista que había sido esquiva en las últimas dos temporadas. Finalmente, Kravtsov no jugó, el ucraniano viajó con el equipo, pero al no haber entrenado durante la semana, no participó en el duelo. En función de su evolución se espera que pueda jugar el próximo miércoles ante el Alba de Berlín en la Eurocup.

Reacción «taronja» a tiempo

El equipo de Pedro Martínez no tuvo el comienzo deseado con un acierto nulo desde el triple, que permitió a los locales llevar la iniciativa en el marcador (18-14). De la mano de Will Thomas el Valencia Basket mejoró su tono en el segundo cuarto. Un triple del norteamericano hizo que los valencianos consiguieran su mayor ventaja hasta ese momento (31-36). El Valencia Basket conseguía mantener a raya a los murcianos hasta mediado el tercer cuarto con superioridad en todas las facetas del juego (37-46). El UCAM Murcia tuvo en ese crítico momento el efecto de Campazzo. El argentino, líder de su equipo, tomó las riendas para superar de manera clara a sus defensores, Vives y Diot, lo que puso contra las cuerdas a los «taronja» (69-65). La sangre fría de un inspirado Dubljevic junto a dos escuderos de garantías como Sato y Sastre revirtieron la situación a tiempo (69-73). En un ambiente caldeado por las decisiones arbitrales, los tiros libres guiaron al final del choque:Campazzo tuvo un triple para empatar pero falló. Otro paso más.