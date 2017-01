«Gracias a los #30 Premis Taronja nos vamos a Nueva York»

Los afortunados de los #30 Premis Taronja, organizados por Superdeporte y Levante-EMV, se pasaron ayer por las instalaciones de ambas cabeceras para recoger sus premios. Entre ellos, los tres ganadores de los respectivos viajes a Nueva York para dos personas, con entrada incluida para asistir a un partido de los Kniks en el Madison. En total, los dos periódicos han regalado los tres citados viajes, 30 lotes del Valencia Basket y 10 vales de 200 euros. Los ganadores han salido de todos los lectores que compraron la cartilla, en su día, para adquirir el set del desayuno del Valenica Basket, compuesto de bandeja, plato, vaso, bol pequeño y bol grande al precio de 2,95 euros.

Pues bien, los agraciados con los premios los recibieron ayer en sus manos en un acto colectivo en el que se pudo ver las caras de alegría de los afortunados. Entre ellos Leonor Albert, José Vicente Agullés y José Durá, los ganadores de los regalo más preciados: el viaje a Nueva York. «Me enteré l día de los Inocentes. Me lo dijo un compañero y pensaba que un broma, hasta que vi mi nombre en el periódico», explicó ayer José Vicente, que hará su primer viaje a la «gran manzana». Igual que José Durá, un aficionado del Valencia Basket que irá acompañado de su mujer. «Yo me enteré viendo el periódico. Cuando leí el nombre, no me lo creía. Entonces miré el segundo apellido para asegurarme de que era yo. Yo ya estaba contento con ganar una bolsa con artículos, pero esto ya es lo máximo», afirmó. «Suelo ir a la Fonteta a ver al Valencia Basket. Una de mis ilusiones era ir algún día al Madison, a ver a los Knicks, y ahí voy a estar gracias a esta maravillosa iniciativa de Superdeporte y Levante-EMV», añadió.

Leonor Albert es aficionada, también, al equipo «taronja». También se tuvo que pellizcar para creer que era de una de las ganadoras. Ella disfrutará el premio desde Valencia, ya que viajará su hijo con su pareja.