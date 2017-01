Peterhansel sigue líder del Dakar a falta de dos jornadas

El británico Sam Sunderland (KTM), en motos, y el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), en coches, demostraron este jueves ser los pilotos a vencer al ser líderes a falta de dos etapas para la finalización del Dakar.



Sunderland terminó a 18:01 minutos del ganador de la décima etapa, el francés Michael Metge (Honda), y aventaja por unos 30 minutos a su principal perseguidor, el austríaco Matthias Walkner (KTM).



Además, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que era segundo en la general, abandonó y tuvo que ser asistido por el equipo médico de la carrera tras caerse de la moto.



Metge ganó con un tiempo de 5:48:50 horas, seguido por el español Joan Barreda (Honda) a 55 segundos y el eslovaco Stefan Svitko (KTM), que una vez finalizada la etapa tuvo que ser traslado al hospital por sentirse "exhausto", a 1:19 minutos.



Walkner, nuevo escolta de Sunderland en la general, finalizó a 13:48 de Metge.







Peterhansel's time has been adjusted after his accident. #Dakar2017



Stage 10: Winner (7'28" lead on Loeb)

Overall: 1st (5'50" lead on Loeb) pic.twitter.com/eKPEnz6vUA