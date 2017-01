Los «titanes» brillan con luz propia en la recta final

La Partida de Titanes generó tanta expectación que el viejo trinquet de Pelayo registró una de las mejores entradas de la temporada, rozando el lleno. El tradicional Trofeo Superdeporte anunciaba a Puchol II, Santi y Pere contra Soro III, Javi y Félix. La novedad radicaba en el hecho de ver jugar como punters a pelotaris que habitualmente lo hacen de mitgers. En esta liturgia de la pilota valenciana, la posición en los tríos tiene su componente de jerarquía. Con los debidos respetos a cada uno de los grados, siempre necesarios, el zaguero pertenece al cuerpo del generalato; el mitger al de coroneles y el punter al de capitanes. Algunos no han pasado de soldado...y mira que llevan años en este ejército.

Comenzó la partida en el bando azul, el de Soro III, con Félix ocupando el puesto de mitger, en el resto, que muchos pensaban que ocuparía Javi. No así en el dau, donde la posición media la ocuparía el de Massalfassar quien sabe si para compensar. Total que, a poco de comenzar, el trío que salió conforme la lógica imponía, se había largado en el marcador 40 a 15 con la consiguiente decepción de los aficionados ante un espectáculo ausente de emoción. Todos pensaban que aquello acabaría como partida sabatera, que es como nunca debe acabar una partida. Todos, menos Pascualito, el ex jugador profesional de Raspall, que es fiel a Pelayo y que se empeñaba en avisar que allí no se había dicho la última palabra. Y como es persona de trellat, resulta que acertó. Eso sí, tras un cambio en la táctica y ver a Javi en la posición de mitger. Reacción fulminante: 45-40. Todo podía pasar. No cambió el signo de la victoria, que fue para el trío de Puchol, pero la gente disfrutó de lo lindo en la recta final: 60-45.

Puchol II y Soro III, muy parejos

La especial rivalidad entre los dos restos mejores del escalafón, no defraudó. El de Vinalesa estuvo en su línea de perfección en los rebotes, que dibuja como el mejor de los artistas. El de Massamagrell no le anduvo a la zaga y también brilló en esa posición. Hizo un dau poderoso que a veces puso en dificultades a Santi. El de Finestrat no estuvo tan determinante como en otras ocasiones. En el trío de Soro III se notó la falta de acoplamiento de un mitger siempre con hambre de pilota como Félix a una posición nada habitual. Quizás faltó más coordinación entre sus miembros.