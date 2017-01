Pedro Martínez critica a los árbitros: «Han acusado la presión»

El duelo entre el Real Madrid y el Valencia Basket volvió a verse salpicado por la polémica una vez sonó la bocina final. Todo vino motivado por las sorprendentes declaraciones que realizó al Canal #0 el técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez. No porque tuviera más o menos razón, sino porque una de las consignas del entrenador catalán durante toda su trayectoria era la de no cuestionar la labor de los colegiados. Ayer, sin embargo, hizo una excepción y se mostró duro con el papel de los árbitros, Conde, Calatrava y Rial. «En la segunda parte, ha habido una enorme presión a los árbitros tras protestarles todo en la primera mitad. Claro, como voy perdiendo pues lo protesto todo. Eso es algo que nosotros no podemos controlar y los árbitros lo han acusado», indicó. El entrenador madridista, Pablo Laso, que en el desanso había manifestado su malestar ante el papel del trío arbitral ,no quiso entrar el trapo aunque mostró su extrañeza tras conocer las palabras del técnico «taronja»: «Me sorprende,es que no he visto las estadísticas, pero no voy a entrar en esas cosas», indicó.

En las últimas temporadas, los choques entre madridistas y valencianos han tenido su incidencia más allá del partido. Sin ir más lejos, todavía sigue sin resolverse el proceso abierto por el Valencia Basket sobre la alineación indebida del conjunto blanco con Slaughter como protagonista y que al final no desencadenó ninguna reacción por parte de la justicia deportiva, quedando todo en manos de la justicia ordinaria, que, de momento, sigue sin pronunciarse. Además, hay otro proceso abierto por un presunto pasaporte falso del propio Slaughter.

Más agresividad blanca

En cuanto al desarrollo, Pedro Martínez, reconoció el cambio del partido en la segunda parte. «El Real Madrid ha sido más duro tras el descanso. Ellos han jugado con más agresividad y eso les ha permitodo anotar canastas fáciles. No nos hemos sentido a gusto en la pista y al final lo hemos pagado», indicó.