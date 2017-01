El Valencia Basket se desintegra en Madrid

No hubo opción. Un Valencia Basket con dos caras cedió en su visita a la cancha del Real Madrid, que sigue con su racha inapelable como local. No cae desde diciembre de 2015. El conjunto de Pedro Martínez jugó un encuentro muy serio hasta el descanso, cuando fue mejor que su rival. En la segunda parte, el conjunto «taronja», sufrió una metamorfosis negativa que permitió a los de Pablo Laso girar el rumbo del choque y ganar al final con relativa comodidad. El Valencia Basket adoleció de falta de consistencia, sobre todo en el juego interior, para poder ganar en una cancha tan compleja y sobre todo se echó en falta un cambio de engranaje táctico para tratar de sobreponerse a una dinámica que, conforme se encaminaba al final del partido, era muy favorable a los madridistas. La segunda vuelta no ha hecho más que comenzar, pero la parte alta queda comprimida de una manera asfixiante y con mucho por jugar. El Valencia Basket ha cedido, de momento, la segunda plaza y con Barcelona y Baskonia empatado en la tercera posición de la clasificación.

Primera mitad muy seria

Con respeto pero con descaro, el Valencia Basket salió a la pista del Real Madrid dispuesto a dar el máximo desde el inicio, como demostró Vives con dos triples consecutivos tras el salto inicial. Con un buen trabajo defensivo, los «taronja» impidieron que los jugadores blancos anotaran con facilidad y, sobre todo, se forzó que cometieran pérdidas de balón. Una buena dirección de Vives, el trabajo oscuro de Sastre y Sikma, la lucha eterna de Sato con Rudy Ferández y la dureza bajo aros de Kravtsov, permitieron que los valencianos llegaran al descanso ganando y con muy buenas sensaciones (38-45).

Si en Málaga el tercer cuarto fue favorable ayer sucedió lo contrario. El Valencia Basket perdió el rumbo y el orden, mientras que los blancos subieron las revoluciones hasta que con una acción de Randolph consiguieron por primera vez la ventaja en el marcador. Y ya no cederían hasta el final (51-49). Con una intensidad baja, tiros libres errados y un acierto exterior diluido, el choque pasó a estar dominado por un Real Madrid que en estos escenarios es infalible. Rudy Fernández y Nocioni catapultaron a los suyos ante un equipo «taronja» sin capacidad de respuesta y entregado a su suerte, que no tuvo más que hincar la rodilla por quinta vez en la temporada.