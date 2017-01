Atajo hacia los cuartos de final a lo grande

El Valencia Basket ha encontrado en el Unicaja a su mejor rival. Cinco victorias seguidas contra los malagueños muestran la diferencia ahora mismo de dos proyectos que luchan por lo mismo pero que convergen en la pista por caminos totalmente opuestos. La derrota del Alba de Berlín en Zagreb repartió el doble premio que había en liza, pasaporte a cuartos de final y campeón del grupo a falta de dos jornadas. Todo un éxito de una noche memorable. Como se preveía el choque arrancó con mucha igualdad entre los dos equipos. El Unicaja marcó la iniciativa en los primeros minutos gracias sobre todo a su acierto exterior aunque el Valencia Basket lo neutralizó tras ajustar su juego defensivo y hacer un trabajo colectivo que dejó el partido igualado al acabar el primer cuarto (18-18). Dubljevic lideró el primer estirón en el marcador al superar claramente a su marcador, Omic (27-20). Los de Plaza revirtieron la situación con el regreso de Musli a la pista aunque fueron los triples de Smith y Alberto Díaz los que dieron más productividad. El conjunto «taronja» con un juego más equilibrado siguió a lo suyo para acelerar antes del descanso y con un triple de Rafa Martínez alcanzar su máxima renta (42-34).

Rodillo del Valencia Basket

En la segunda parte no hubo otro color que el «taronja». El equipo de Pedro Martínez desarboló totalmente al Unicaja liderado por un colosal San Emeterio que ofreció un auténtico recital y custodiado por Diot, aunque el fue de nuevo la aportación grupal la que pasó por encima de un Unicaja anárquico, desdibujado e impotente ante la superioridad de los valencianos. El 69-49 al finalizar el tercer cuarto prácticamente sentenciaba el partido con diez minutos por jugar. No dio tregua el Valencia Basket a los malagueños en el último período. Con un aportación de todo el equipo, una defensa dura y unos ataques bien dirigidos la ventaja «taronja» lograba su tope tras dos tiros libres de Oriola (86-55). Mientras en la zona noble de la Fonteta, el director deportivo de los andaluces, Carlos Jiménez, escenificaba ostensiblemente la desesperación ante una derrota tan dura, el resto disfrutaba. No era para menos.