«El Consell no aplica la misma vara de medir»

«El Consell no aplica la misma vara de medir»

«Es incongruente que la Vuelta a España pase por las montañas de Serra y, sin embargo, la Conselleria de Medio Ambiente prohíba la Subida al Garbí por la misma carretera». La sentencia la pronunciaron hace sólo dos semanas los principales responsables de la prueba de automovilismo decana de la Comunitat Valenciana. Es una contradicción, insistieron, que cientos de personas ocupen los andenes para animar a los ciclistas, así como que discurra la caravana motorizada que acompaña a la Vuelta, y que unos 50 coches no puedan competir por el mismo asfalto un día al año. Los defensores de la Subida al Garbí tampoco entienden, por tanto, que el próximo mes de marzo se celebre el Maratón y el Medio Maratón de la Sierra de la Calderona. Una prueba atlética, esta, que permite que los participantes corran por pistas forestales.

«Nosotros queremos que pase la Vuelta por Serra y muchas cosas más, como la Subida al Garbí, pero para eso necesitamos la flexibilidad de la Conselleria de Medio Ambiente», coinciden los tres agentes (ayuntamiento, federación y PSPV) que amparan el rally junto a la Escudería Bengala, principal organizadora de la prueba. Una orden de 2010 dio excepcionalidad a la prueba automovilística para prohibirla, con una moratoria de 5 años ya expirada. Pero se trata de orden de rango inferior al Plan de Organización de Recursos Naturales (PORN), aprobado en 2001 por las Cortes Valencianas, que sí permite la celebración de pruebas deportivas siempre que discurran por asfalto. «Hay un agravio comparativo. Las leyes que se aplican para dar el visto bueno a otros, no se aplican a la Subida al Garbí. Como la prohibición viene de una orden de un rango inferior, es una norma de nulo derecho porque no puede contravenir una de rango superior. Si no lo reconocen, tendrá que hacerlo un juez», asegura Leopoldo Vidal, abogado de la Federación de Automovilismo de la Comunidad Valenciana.

«Más allá de la interpretación jurídica que hace la Conselleria, es evidente que el impacto ecológico de una etapa de la Vuelta Ciclista a España, en agosto, con máximo riesgo de incendios en condiciones normales, y con toda la logística que conlleva, es mucho mayor», añade Vidal.

La pregunta es: ¿Por qué existe un informe técnico que no permite la celebración del rally y, sin embargo, no hay ningún impedimento para que una etapa de la próxima Vuelta Ciclista a España discurra por la misma carretera? ¿O que cientos de atletas pisen las pistas forestales? «Es evidente que no se aplica el mismo rasero. Es totalmente incongruente que la vara de medir sea distinta», explica Manolo Durán, presidente del Club Bengala.

Mientras, más de 300 corredores están inscritos en la tercera edición del Maratón y la segunda del Medio Maratón de la Sierra Calderona, que se disputarán el próximo día 5 de marzo. Ambas carreras vuelven a su recorrido habitual tras su modificación en 2016, debido al incendio sufrido en la zona. El Maratón tendrá una distancia ligeramente superior a los maratones, con 44 kilómetros de distancia y un desnivel positivo 2.550 metros.