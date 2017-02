Los azafatos se hacen hueco en el podio de la Volta

La organización de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana ha optado por incluir también hombres en la entrega de premios después de cada final de etapa. La ronda valenciana no ha sido tan tajante como la Volta a Mallorca y el trofeo Ciutat de Palma de pista, que decidieron suprimir azafatas en los podios de entregas de trofeos y distinciones, paa evitar la imagen de «mujeres florero».

Ayer, tras acabar la primera etapa disputada en Orihuela los diferentes premios y maillots fueron repartidos por azafatas, chicos jóvenes y autoridades, en una imagen que pretendía dar protagonismo tanto a las mujeres como a los hombres y desterrar el machismo en el podio.

El director de la ronda valenciana, Ángel Casero, ya declaró semanas atrás a Levante-EMV que la organización no se había planteado suprimir las azafatas en el podio de la prueba. Casero manifestó días antes del comienzo de la prueba que este servicio aún no se había contratado, aunque señaló que «personalmente pìenso que debe haber alguien acompañando a los premiados. De todas formas, hay que remarcar que las azafatas hacen muchas más cosas que estar en el podio con los ciclistas, también realizan tareas administrativas como las acreditaciones.

Casero reconoció en esa entrevista que en otros deportes «sí se utiliza la imagen de la mujer» pero en el ciclismo «no es así. En la Vuelta no buscamos ni mujeres exuberantes ni floreros, contratamos mujeres que sepan hacer bien su cometido independientemente de su físico».

La diputada de Deportes de la Diputación de Valencia, Isabel García, organismo que colabora económicamente con la Volta ciclista, también reconoció que enviaron a la organización de la carrera una serie de recomendaciones «para evitar el sexismo en el podio. «Espero „manifestó días atrás a este diario„ que además de mujeres también se vean hombres a la hora de la entrega de premios».

Y así ha sido. los besos de las azafatas se acabaron.