"Igual que hay mujeres periodistas, hay hombres azafatos"

La Volta se ha convertido en la primera prueba en España en incluir tanto hombres como mujeres en la entrega de premios

La Volta a la Comunitat Valenciana, más allá de por su dimensión deportiva, se ha convertido en un claro ejemplo en la lucha para eliminar los viejos estereotipos sobre la mujer dentro de la esfera del deporte. La prueba ciclista valenciana decidió incluir a su nómina de azafatas a dos hombres –Julio Segura y David Roca–, con los que pudo hablar ayer Levante-EMV tras la celebración de la tercera etapa de la carrera entre Canals y Riba-roja del Túria. «No solo las mujeres pueden ser la imagen de un evento, también los hombres podemos desempeñar este empleo», asegura Roca, quien al igual que sus compañeras azafatas, porta «ropa cómoda» cuando sube al podio.

«A la prensa le ha sorprendido mucho nuestra inclusión, pero los aficionados están acostumbrados a este ambiente y seguro que no se han fijado mucho en nosotros», afirma Julio Segura. Su compañero Roca añade que «el objetivo es que la gente se fije en la carrera y no en los acompañantes del podio». Para los dos azafatos, el deporte debe de ser ejemplarizante para una sociedad igualitaria, dado que los deportistas y su entorno suelen ser vir de «espejos donde mirarse» para sus seguidores. Esta medida, impulsada por Isabel García, diputada provincial de Deportes de València, y Ángel Casero, director de la Volta, ha supuesto la segunda prueba consecutiva del circuito en la que se ha cambiado la imagen del podio. Durante la celebración del Tour Down Under, que tiene lugar en la ciudad de Adelaida (Australia), la organización tuvo que eliminar la presencia de azafatas en el podio debido a la medida del gobierno australiano de prohibir la exhibición de mujeres en entregas de premios.

«Tanto la mujer como el hombre puede desempeñar este trabajo sin ningún tipo de problema. Estas medidas deberían de implementarse en otras vueltas e incluso en otros deportes», expone Julio Segura tras bajar del podio. «La pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no podemos los hombres trabajar como imagen dentro de cualquier protocolo?».

Su compañero de escenario David Roca compara su trabajo y la total inclusión de género con otros sectores laborales como el periodismo. «Como en el periodismo, por ejemplo, en el que hay periodistas mujeres y hombres logicamente, en el protocolo y en la organización de eventos se debe de dar esta misma situación. La igualdad tiene que estar presente en todos los campos posibles debido a la modernización que se está acometiendo en el siglo XXI», explica el azafato.

Para Robert Raga, alcalde de Riba-roja del Túria, esta medida favorece a la potenciación de un mensaje igualitario a través del deporte. «La inclusión de azafatos en el podio es una buena apuesta para decirle al mundo en qué se tiene masculinizar y en qué feminizar», asegura el regidor de la localidad valenciana, en la que se congregaron miles de vecinos para presenciar la llegada de los ciclistas.