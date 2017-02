El triunfo de Nairo Quintana impulsa a la Volta a otro nivel

La 68 edición de la Volta a la Comunitat Valenciana, y segunda consecutiva tras un largo parón de ocho años, se presentaba como una oportunidad para ver si se lograba recuperar la pasión y el apoyo al ciclismo valenciano. Los esfuerzos de la organización, encabezada por el exciclista valenciano Ángel Casero, así como de los patrocinadores y las administraciones públicas, ha dado los resultados esperados. Así, durante cinco días los aficionados a este deporte, que son muchos en toda la región, han podido rememorar tiempos pretéritos donde nombres míticos como Eddy Merckx (1969) o Bernard Hinault (1986) o Laurent Jalabert (1996) hacían saltar todas las pasiones con sus triunfos en la general. Ahora, otro ciclista ya consolidado y llamado aún a grandes hitos, como es el colombiano Nairo Quintana, se alzó con el maillot amarillo definitivo y provocó, al mismo tiempo, que el mundo del ciclismo mirara hacia Valencia.

Es cierto que Quintana no encontró en esta edición con grandes competidores, pero no ha habido un solo día tranquilo y cuando no ha sido el viento y el mal tiempo fueron las duras rampas de los puertos castellonenses del sábado las que pusieron a prueba la entereza y la fuerza no solo de Quintana sino de todo el Movistar.

Han sido en total cinco etapas en las que se ha visto un poco de todo lo que caracteriza a este apasionante deporte. De este modo, se vibró el primer día con la intensidad de la contrarreloj por equipos con final en Orihuela, en la que se impuso el BMC Racing Team. Un día después, el célebre Tony Martin (cuatro veces campeón del mundo contrarreloj) se marchaba en solitario para ganar en Dénia. Luego llegaría el emocionante esprint de Riba-Roja en el que ganó Magnus Nielsen, para continuar, ya el sábado, con la impresionante exhibición por las montañas castellonenses de Nairo. El colombiano lograba una ventaja de 23 segundos sobre Ben Hermans en la general, que sería suficiente para mantener el maillot oro ayer en una jornada llana en la que ganó, al esprint, el francés Bryan Coquard. Esta salió de Paterna y llegó a Valencia, aunque el viento obligó a suspender la subida al Oronet.

Casero hace autocrítica

La Volta ha vuelto a ser un éxito tanto deportivo como de organización, pero su director, Ángel Casero, perfeccionista como es, sabe que aún pueden mejorar: «A nivel deportivo la valoración es excelente y a nivel organizativo, soy muy exigente, y creo que hay cosas que mejorar, aunque no se vean desde fuera». Casero se plantea reducir el número de equipos para «mayor seguridad de los corredores». Y también augura que quieren seguir acabando en Valencia y mantener también el circuito urbano.