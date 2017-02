Como si los alevines del Valencia CF entrenaran en Mestalla, una docena de niños aprenden a jugar a escala i corda en la el trinquet de Pelayo cada sábado por la mañana gracias a la escuela de pilota que dirige Marcos Haro. «Somos doce y esta semana se han apuntado dos más. Ojalá un día seamos 30 o 40».

José, Álex, Tonet, Alejandro, Carlos, Rodrigo, Guillem, Alejandro, Mario, Hugo, Carlos y Sory. Son los doce niños de Pelayo. Sus doce apóstoles. Los doce aprendices de pilotari que cada sábado a las 9.00 horas de la mañana toman la «catedral» de la pilota valenciana dispuestos a aprender y practicar un deporte invisible para la inmensa mayoría de los otros niños de la ciudad. Mientras sus compañeros de clase juegan sus partidos de fútbol o de baloncesto, ellos se inician en la escala i corda. Mientras los unos quieren ser como Messi, Cristiano y Gasol, los otros imitan las jugadas de Puchol II y Soro III. Y disfrutan.

El gran responsable de que esta cantera funcione desde hace cinco años es Marcos Haro. Él es el entrenador, el profesor, el alma de esta escuela de pilota que resiste en el corazón de Valencia. «Éramos doce y esta semana se han apuntado dos más. Ojalá un día seamos 30 o 40», explica Marcos antes de empezar el entrenamiento. «Tenemos sólo el hueco del sábado por la mañana. Los niños tienen que madrugar un poco, pero tienen tanta ilusión que no les molesta», señala Marcos, un aficionado «de toda la vida» que dio el paso de formar la escuela cuando se quedó con el restaurante del trinquet en 2012. Poco a poco los niños fueron llegando. «La espenteta para apuntarse la suele dar el padre si es aficionado, pero una vez el niño prueba la pilota siempre se queda. Hay que conseguir que la gente joven entre al trinquet porque suele repetir», asevera Marcos.

Es lo que le pasó a Sory Sonah. Tiene nueve años y es de Guinea-Conakry. Llegó a Valencia hace unos años y su abuelo lo llevó un día al trinquet a ver una partida. Al tercer quinze lo tuvo claro. «Quería jugar y le pedí a mi abuelo que me apuntara. Al principio no me salía bien, pero ahora sí», cuenta Sory intercalando palabras en valenciano. Sory dice que de mayor quiere ser como Peluco, uno de aquellos niños del barrio de Pelayo que llegó a ser profesional.

Junto a Sory pelotea José Ricard. Tiene 11 años y es de Bétera, desde donde viene con su padre cada sábado. Los dos son grandes aficionados. «Me gustaría ser mitger porque me gustar entrarle de bot i braç i per dalt», apunta José. En la escala está Álex Hervás, el hijo de Voro, exjugador profesional. «Mi padre no me dijo nada, fui yo, le dije que quería venir, que cogería el autobús para llegar al trinquet». A Álex le gusta Puchol II, como a Hugo Hernando. Hugo tiene 11 años y es nieto de otro reconocido exjugador, Fredi. «Mi abuelo dice que la pilota me ha dado el mosset y ya no me suelta. Me encanta. Quiero ser resto y ganar el Individual», afirma con los ojos llenos de ilusión.

Junto al Dau, un grupo de padres comenta el entrenamiento con cara de sueño. Entre ellos el de Alejandro. «Fue casualidad. Me enteré de que habían reformado el trinquet y vinimos con los niños. A mi hijo le gustó, se apuntó y aquí estamos», resalta el padre de uno de los doce apóstoles de Pelayo.