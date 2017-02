El deporte se resiste al acento de València

­València. Con acento abierto sobre la «e». Es el nombre de la capital del Túria desde ayer tras el acuerdo adoptado por el ayuntamiento. El cambio, sin embargo, no afectará, al menos por el momento, a la mayoría de los clubes deportivos de la ciudad que incorporan en su denominación oficial el título del cap i casal.



Fútbol

El Valencia CF usa una versión en valenciano en sus medios

El Valencia CF, uno de los emblemas de la ciudad, utiliza en sus medios oficiales una versión de su nombre en valenciano si utiliza la lengua vernácula. No obstante, la nomenclatura de la entidad, según sus estatutos, es en castellano. Desde el Valencia CF se señala que sólo se podría poner la tilde al nombre del club si se proponen y aprueba en una junta de accionistas.



Baloncesto

El Valencia Basket no tiene previsto modificar sus logos

La entidad taronja no tiene previsto, al menos por el momento, modificar su denominación oficial y, por tanto, no aplicará cambios en sus logos. Eso sí, se referirá a la ciudad por su nuevo nombre.



Maratón

Se prefiere la oficialidad

Desde la SD Correcaminos Valencia se admite que es un tema por abordar, aunque se prefiere ir de la mano de la oficialidad del nombre de la ciudad. Esto afectaría al actual Maratón Valencia Trinidad Alfonso, „y al Medio Maratón„ una de las grandes pruebas que acoge la urbe.



Tenis

Club de Tenis Valencia, 110 años sin acento en el nombre

«Por el momento, el club no se ha planteado el cambio de nombre. Eso requiere de un cambio estatutario en asamblea. El club se fundó con su nombre hace 110 años», explican desde la entidad.



Atletismo

La Diputación no ve urgente actualizar el Valencia Esports

La Diputación, principal patrocinador del Club Valencia Esports, no ve urgente cambiar el nombre de la entidad, antes llamada Valencia Terra i Mar (sin acento).



Rugby

Al RC Valencia Tecnidex no le «interesa» añadir la tilde

«Cambiar los colores es una cosa más directa, pero cambiar el nombre oficial supone cambiar los estatutos, registros de marca, registro de entidades deportivas... No nos lo planteamos», aseveran desde la directiva del club. En el CAU y Les Abelles no se valoran posibles cambios.



Béisbol

El Astros Valencia no lo planea

«Para eso habría que revisar y modificar los estatutos del club y eso no se ha planteado todavía», subrayan desde la directiva.



Balonmano

El CH Canyamelar Valencia seguirá con sus apellidos

«No nos lo hemos planteado. Son papeleos, trámites, ir al notario, a la conselleria... Y fuera de Valencia no sé cómo lo leerán», apuntan desde la presidencia del club.



Waterpolo

El Sharks Valencia sí quiere

Su presidente, Alejandro Sasera, explica que «por respeto» a la ciudad está dispuesto a cambiar el nombre. Cuando se fundó en 2012 se adoptó la toponimia oficial.



Judo

El Valencia Club Judo no ve «complicación» en acentuar

El club no tiene una postura definida todavía, pero desde la dirección no se encuentra demasiadas «complicaciones» a poner la tilde al nombre del club.



Billar

«Si nos dan subvención...»

El Club Billar Valencia no tiene intención de efectuar cambios. «Aunque si nos dan subvención...», apuntan desde el club.



Fútbol americano

«Bastantes problemas tenemos»

Desde el Valencia Firebats se subraya que es secundario. «Bastantes problemas tenemos ya».