El Madrid, a semifinales de la Copa tras ganar al Andorra con agonía y polémica

El Real Madrid se ha clasificado para semifinales de la Copa del Rey, que jugará contra el Baskonia, tras completar un ejercicio de supervivencia frente al MoraBanc Andorra (99-93), que llegó a ganar por 16 puntos y obligó al equipo blanco a forzar la prórroga para no caer eliminado.



El vigente tricampeón vivió un sofoco durante 45 minutos en el Fernando Buesa Arena, pero acabó logrando el pase de la mano de Anthony Randolph (25 puntos) frente a un MoraBanc que se despidió con la cabeza muy alta y que rozó el 'bombazo' de la Copa gracias a Giorgi Shermadini (27).



Llegaba el Real Madrid como tricampeón de la Copa, un privilegio nunca contemplado en la época ACB, y el peso de tanto oropel le atenazó en los primeros compases, se empequeñeció a una imagen esperpéntica de sí mismo. Por momentos pareció que ni había viajado a Vitoria.



Pasaron cosas raras, muy raras para el líder de la Euroliga y la Liga Endesa, que veía a Gustavo Ayón fallando una bandeja completamente solo, a Luka Doncic lanzando un primer lanzamiento que ni siquiera tocaba el aro, a todo un equipo con la vista borrosa (2/16 en triples durante la primera parte).



Y enfrente tenía a un rival sin ápice de presión que apretó las clavijas en defensa con denuedo y que se entregó en ataque al líder esperado: Shermadini. El pívot georgiano ya se había lucido contra el equipo blanco en el amago de asalto liguero al WiZink Center (41 de valoración y victoria local en la prórroga) y repetía fórmula contra un superado Othello Hunter.



Con todos estos mimbres, en el Fernando Buesa Arena se extendía el asombro por las gradas cuando un triple de Beka Burjanadze sacaba la hipotética eliminación blanca del terreno de la utopía (21-37). Esa renta de 16 puntos marcaba la máxima andorrana y además, era justa. El campeón tenía menos de 24 minutos por delante para revolcarla y la pregunta empeza a rondar de verdad: ¿Lo conseguiría? Con todo el sudor de su frente.



Un par de 'alley-oops' entre Llull y Randolph, al que hicieron falta cuando iba a convertir el tercero, rentabilizaban las escasas grietas en el esquema defensivo pergeñado por Joan Peñarroya. El estadounidense ponía muelles y puntos para lograr que la herida supurara un poco menos al descanso (33-43).



El MoraBanc había pedido por Twitter al "churumbel" Doncic que no podía jugar tan tarde, pero el esloveno hace tiempo que se sienta a la mesa de los mayores y por si había dudas anotó un triple nada más iniciarse la segunda parte. Respondió con cinco puntos seguidos de Shermadini, quién si no, pero el partido había empezado a virar a favor del Real Madrid.





Despierta Llull

Campo atrás del @RMBaloncesto en la jugada del empate de Randolph. Pisó Llull la línea de medio campo. #CopaACB pic.twitter.com/EgTW3ga7Ki „ Movistar Basket (@MovistarBasket) 16 de febrero de 2017

Y es que el mejor argumento del MoraBanc acabó siendo su mayor debilidad, ya que el georgiano no encontraba apoyo anotador entre sus filas y él solo no podía activar el gran 'bombazo' de la Copa. A esa soledad del de Mtskhetaautor de 11 puntos en el tercer cuarto, entre ellos el triple que finalmente volteó el marcador tras un parcial de 14-5 (56-54, min.29).Cuando la lógica indicaba que ya todo sería cuesta abajo para el Madrid,y la garra de Thanasis Antetokounmpo para que el Andorra volviera a zarandear el partido con un parcial de 0-8 (64-71). A falta de poco más de dos minutos, la sorpresa volvía a adquirir tinte real porque la desventaja se mantenía en siete puntos (75-82).Y se llegó al último minuto con 80-84, la hora de los valientes en la que respondieron desde la línea de triple Carroll y Randolph, el héroe de su equipo empatando el partido a falta de cinco segundos con polémica asistencia de. Albicy tuvo una última posesión sobre la bocina para ganar, pero su tiro fue muy forzado y chocó con el aro.El tiempo extra se resume con dos acciones seguidas: Randolph le colocó dos tapones seguidos a Shermadini en la misma jugada y en la siguiente volvió a acertar desde el triple. El MoraBanc se había quedado sin fuerzas y la prórroga se convirtió en un paseo para el Real Madrid,visto todo el 'thriller' al que había sobrevivido.Llull (22), Taylor (2), Maciulis (2), Ayón (10) y Reyes (-) --cinco inicial--; Doncic (12), Rudy Fernández (7), Randolph (25), Carroll (8), Draper (-), Nocioni (11) y Hunter (-).Albicy (15), Jelinek (4), Walker (3), Antetokounmpo (9) y Shermadini (27) --posible cinco inicial--; Burjanadze (7), Navarro (13), Stevic (4), Schreiner (9), Maric (), Colom (-), Schneider (-) y Briá (2).15-23, 18-20, 23-16, 30-27 y 13-7.Hierrezuelo, Peruga y Araña. Sin eliminados.Fernando Buesa Arena. 14.597 espectadores.