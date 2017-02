«Cada vez que tocaba el balón me gritaban 'negro hijo de puta' y 'vete a tu casa'»

Luciano Mutasi Mba, Lucho para la gente del fútbol, aún anda preguntándose por qué el pasado domingo le tocó a él. El interrogante da vueltas y vueltas en su cabeza y no encuentra la salida. «¿Por qué ser negro es, en las puertas de la segunda década del siglo XXI, un motivo para insultar a una persona?», se cuestiona. Los asuntos irracionales tienen eso: nunca hay un respuesta. El domingo pasado, un grupo de aficionados del CD Buñol se cebó con él por el color de su piel durante el partido ante su equipo, el Segorbe. Aguantó los insultos más de 45 minutos. «Nada más empezar la segunda parte, con 2-2 en el marcador, tras competir por un balón en una jugada en una banda, empezaron a llamarme 'negro de mierda' y cosas así y ya no pararon», recuerda Lucho, un guineano de 28 años fichado por el Segorbe el mes pasado. Venía de jugar en la primera división de Malta.

El CD Buñol fue multado esta semana con 1.500 euros por el Comité de Competición de RFEF por los insultos racistas hacia Lucho. El árbitro, Yerai Fermosell Pérez, reflejó todo en el acta. «Cuando me insultaban, me llevé el dedo al oído mirando al línier, preguntándole si lo estaba escuchando. Me dijo que sí y, al menos, ya que pude estar un poco más tranquilo». Concretamente, el colegiado recogió lo siguiente en la ficha: «Durante la segunda parte del partido, más concretamente entre los minutos 70 y 80 y al finalizar el partido (identificados como seguidores del CD Buñol por sus cánticos e indumentaria) un sector del público ha gritado «morete, morete» y «negro de mierda» cuando el jugador del CD Segorbe, Luciano Mutasi Mba jugaba el balón, de forma reiterada y pretendiendo ser una ofensa contra dicho jugador». Los 1.500 euros es la cantidad mínima estipulada de las posibles comprendidas en la reglamentación.

Lucho no está de acuerdo con el castigo. Cree que el club no tiene la culpa. «Lo que tendrían que haber hecho es parar el partido y avisar a la policía. Y ahí, uno por uno, señalar a los que estaban insultándome», explica. Según el futbolista del Segorbe, al final fueron unas 50 personas las que le agraviaron. «Cada vez que tocaba el balón me insultaban. Me decían 'negro hijo de puta, vete a tu casa' o 'mira negro, ¿qué estás haciendo aquí?'».

Lucho, que juega de defensa central o de mediocentro, conoce bien el fútbol español. Jugó en la tercera división canaria y en la aragonesa. «Nunca habían sido racistas conmigo aquí, ni tampoco en Malta, donde juegan muchos extranjeros».