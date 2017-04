Joan Carles Martí: "El chispazo del Valencia Basket sale en verano del 84, con el éxito en los JJ OO de Los Ángeles"

Autor de «Esperit Taronja, 30 anys d´història de València Basket». Joan Carles Martí, redactor jefe de Cultura de Levante-EMV, ha rastreado, junto al también periodista Jorge Salas, en los orígenes y la evolución de las tres décadas del club valenciano de baloncesto, referente del básquet español. El libro, rico en datos y articulistas vinculados a la memoria colectiva de la entidad, será presentado este jueves en La Fonteta (20.00).

P ¿Qué han descubierto al escribir el libro que no supieran del Valencia Basket?

R El origen. Hay mucha rumorología incierta e interesada. Pero la verdad es que el chispazo sale en el verano de 1984, con el éxito de la selección española de baloncesto en los Juegos Olímpicos de Los Angeles.

P ¿Las personas más importantes en la historia del club?

R Sin entrenadores, ni jugadores, ni afición no existe ningún club. Pero si Juan Roig y Fernando Roig no hubieran invertido desde el principio, hoy no habría baloncesto profesional de nivel en València.

P ¿Cuándo nace la pasión de Juan Roig por el baloncesto?

R Se enamora con la selección española en Los Angeles, y desde el principio, ya hace treinta años, descubre que la competencia va unida al esfuerzo, y que el juego limpio impera en el baloncesto.

P ¿Cuánto puede haber invertido Roig en el baloncesto?, ¿cree que ha tenido alguna vez la tentación de invertir en el Valencia CF?

R Juan Roig, Hortensia Herrero y Fernando Roig llevan invertidos más de 200 millones en treinta años. Hasta donde sé, el Valencia CF está muy lejos de los planes de Juan Roig.

P ¿Cuál sería su quinteto ideal?

R Nacho Rodilla, Víctor Luengo, Rafa Martínez, Bojan Dubljevic y Fabricio Oberto.

P ¿Y el entrenador?.

R Miki Vukovic fue el que metió al Valencia Basket en la elite española y europea. Pero, personalmente, del que más aprendí fue de Neven Spahija, con el que compartí interesantes tertulias.

P ¿El peor momento?

R En el verano de 2009, Juan Roig anuncia que su inversión en el club se limita a dos temporadas más y Manuel Llorente, que había recalado en la Fonteta, se vuelve al Valencia CF de presidente. Además, el histórico patrocinador, Pamesa, desaparece. Ahí hubo un momento de incertidumbre del cual el club salió reforzado con el eslogan de la Cultura del Esfuerzo.

P ¿Y el mejor partido?

R El 2 de febrero de 1998 en Valladolid ante el Joventut, se ganó la Copa del Rey, el primer título.

P ¿Cómo se produce el arraigo social del equipo?

R Como en todos los equipos, poco a poco, partido a partido. Pero sobre todo con exiliados del fútbol, que descubren en el baloncesto otra dimensión. Todo el que va a la Fonteta por primera vez, repite.

P ¿Por qué cree que perdió la final de la Eurocup ante Unicaja?

R Se dio por ganado el partido en el descanso. La euforia nunca es buena, y además el Valencia Basket tiene una plantilla muy corta, castigada por las lesiones.

P ¿Debería seguir Pedro Martínez?

R El entrenador en baloncesto es una pieza clave. Sometido a un estrés descomunal, Martínez ha metido al equipo ya en dos finales esta temporada, y ahora está en su mano llegar a la final de la Liga. Si eso sucede, se merece otra temporada más.

P ¿Por dónde pasa el futuro?

R Por la cantera. L´Alqueria del Basket es un sueño para cualquier club, y por allí van a salir dos o tres jugadores para el primer equipo cada tres años. Otro tema es la Fonteta, que se ha quedado pequeña. Valencia Basket y la ciudad necesitan un pabellón más grande.

P ¿Es un libro solo para aficionados del VBC?, ¿por qué no deberían perdérselo?

R Primero para ellos y luego para cualquier aficionado al deporte. Porque es la biblia del baloncesto valenciano.

P ¿A qué conclusiones han llegado tras escribirlo?

R La estabilidad directiva, y por tanto económica, es esencial para afrontar cualquier competición. Si además se añaden valores, como es el caso, el club tiene mucho futuro.

P ¿Por qué lo han escrito en tres idiomas?

R Está escrito en valenciano, y traducido al castellano, y al inglés, la lengua del baloncesto.