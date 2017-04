Pascual Royo, descubridor y mentor deportivo de Champi Herreros

Ayer miércoles recibieron sepultura en Torrent los restos mortales del ex piloto Pascual Royo, fallecido a los 72 años de edad. Royo fue un destacado corredor en las décadas de los 60 y de los 70, en las que consiguió innumerables victorias y se consagró como una de las máximas figuras del motociclismo español. A lo largo de su dilatada trayectoria deportiva fue piloto de las míticas marcas Derbi, Ducati y Bultaco.

En los 80, ya retirado de la competición activa, fundó Moto Two, una tienda y concesionario multimarca ubicado en el corazón del barrio de Russafa, que fue todo un referente de los aficionados de las dos ruedas en València.

Pascual Royo siempre será recordado por ser el mentor y descubridor del laureado piloto valenciano Champi Herreros, campeón del mundo de 80 centímetros cúbicos en 1989, siendo la persona que mas ayudó a su paisano de Torrent, hasta el extremo de que sin su ayuda económica y deportiva éste no solo no hubiese sido campeón del mundo, sino que incluso no hubiese sido piloto.