El Circuit lleva 4 años contratando azafatos

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste es un ejemplo de igualdad. En el punto álgido de la polémica sobre la presencia de azafatas en el Mundial de motociclismo, el Circuit va por delante. Cheste lleva cuatro años contratando personal masculino y femenino para realizar las labores de imagen.

En lo que depende al Circuito, sus actos, eventos y en todo lo que tiene capacidad de decisión, hay igualdad. «Nosotros contratamos tanto hombres como mujeres a un cincuenta por ciento. Tenemos azafatas y azafatos desde hace cuatro años. Lo que pasa es que, claro, nuestro personal de imagen se ve mucho menos y es menos llamativo que los de las grandes marcas y firmas publicitarias», explicaba ayer a este periódico un portavoz del Circuit.

Cuestionado si de cara al GP de Cheste del próximo mes de noviembre la idea era la de mantener o no a las azafatas, tras la propuesta de Ganemos Jerez para impulsar una iniciativa para evitar la «cosificación de la mujer», desde Cheste indicaban que «nosotros ahí no podemos hacer ni decir nada. Porque no depende de nosotros. Es una cuestión de los organizadores de la carrera, Dorna, y de los patrocinadores de cada una de las marcas que integran el campeonato del mundo».

Pioneros en el año 2008

Mucho antes de que se entablara una polémica sobre la presencia de las azafatas, València ya fue pionera en igiualdad. Fue en el GP de Europa de 2008, en el Circuito Urbano de València, cuando a instancias de Movistar (patrocinador), ya se contó con azafatos en la parrilla de salida.