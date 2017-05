Marta Esteban entra en la élite

La atleta valenciana Marta Esteban (València, 1982, licenciada en Medicina) recibió ayer la mejor noticia en su carrera deportiva y, quizá, de su vida. A media mañana se confirmaba lo que se venía presumiendo desde el pasado mes de noviembre, cuando firmó un tiempo estratosférico en el Maratón de Valencia (2.30:47): es una de las tres seleccionadas para representar a España en la prueba de los 42 kilómetros del Mundial de Londres, que se celebra el próximo mes de agosto. Será la segunda atleta valenciana en competir en un Mundial en la larga distancia, después de Mónica Pont (Bufali, 1969) , la mejor atleta valenciana de fondo de todos los tiempos con una marca de 2.27:53 y con tres participaciones mundialistas.

La puerta de Londres 2017 se le abrió a Marta Esteban el pasado 20 de noviembre, con su extraordinario registro en Valencia. Su meta era bajar de 2:32.30, pero se sintió pletórica y lo superó con un margen imprevisto. Un logro fraguado en un entrenamiento autogestionado desde septiembre de 2015. Desde entonces, ella es su propia preparadora. Los resultados han sido, incluso, sorprendentes para ella. Ha superado todas sus expectativas. En febrero pasado fue la mejor española en el Medio Maratón de Barcelona, con un tiempo de 1:12.08, la mejor marca valenciana de la distancia de la historia. Semanas después, fue seleccionada por España para participar en el Campeonato de Europa de 10.000 metros. Y ahora, al Mundial.

«Ser médica me ha ayudado a prepararme y a progresar mejor. Controlo la parte de la fisiología, la bioquímica y la nutrición, habilidades que me permiten planificarme muy bien», explica Marta Esteban, que compite con el nombre del Cárnicas Serrano. «Y soy muy cabezota, muy disciplinada. He sido siempre así. Veo mis metas y voy a por ellas», añade la atleta valenciana, que con 34 años se siente en el esplendor de su carrera. «Para el maratón es una edad buenísima», asegura. La elección de entrenar en Soria durante el verano también le han impulsado. «Es el lugar perfecto, por clima, para entrenar con calor», explica. La recomendación le llegó del mejor consejero posible. Había entrenado una larga temporada con Abel Antón, toda una institución mundial del maratón.

Una deportista multidisciplinar

Marta Esteban estaba destinada a triunfar como deportista. Su padre, corredor popular, le fomentó el espíritu competitivo. Empezó con el judo a los 4 años, jugó al hockey hierba y después al baloncesto. Hasta que en la universidad se apuntó al equipo de atletismo. Nada más terminar la carrera, en 2009, corrió su primer maratón, en Rotterdam, con un tiempo de 2:53:58. Dos años después confirmó su potencial en la larga distancia. Fue segunda en el Maratón de Valencia, el primero con el nuevo formato y final en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Su meteórica evolución le llevó al Cárnicas Serrano, con el que corre desde hace sólo 3 años.

Compaginar la Marta atleta y la Marta médica resultó clave en el desarrollo de la futura mundialista. Durante aquellas sus primeras maratones, no era una atleta liberada, ni mucho menos. Ejerció 4 años de médico residente en Urgencias del Hospital Clínico de València. Después ejerció de especialista en medicina nuclear en La Salud, donde sus dos sesiones diarias de entrenamiento eran los 9 kilómetros que le separaban de su casa, en Burjassot. Su siguiente etapa fue la de quiromasajista; se montó una clínica y no le iba nada mal. Hasta que este año comenzó a pulverizar las marcas en el asfalto y convertirse en atleta mundialista. Y a este paso, también olímpica. Tokio 2020 le espera.