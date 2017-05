El conflicto familiar por 'culpa' de Dani Alves

El portero del Alianza Lima Leao Butrón regañó a su hija por expresar en Twitter su admiración por Dani Alves, el lateral brasileño del Juventus italiano, y desde el viernes hasta hoy aún recibe el apoyo de sus seguidores en esa red social. Su hija Daniela escribió en su cuenta de Twitter: "Ver a Dani Alves me alegra el día" acompañado de un corazón, lo cual fue suficiente para desatar el enojo de su padre, el pasado viernes.



"Ver a Dani Alves??? Pensé que estabas en la universidad!!!! que curso es ese, la historia de Juventus?", respondió el veterano portero y capitán de Alianza. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y de inmediato le sugirieron, entre bromas, que castigue a la hija, le llame la atención y que se haga respetar.





Ver a Dani Alves??? Pensé que estabas en la universidad!!!! ?????????? que curso es ese, la historia de Juventus? https://t.co/hg90t3Z8tG „ Leao Butrón (@Leaobutron) 5 de mayo de 2017

"Capi, no pudiste atajar esta????", "Así se habla, castíguela suegro" y "Eres tan bueno que no se te pasa nada", le escribieron los fanáticos al arquero blanquiazul. Otros del lado de la hija señalaban que eso pasa cuando tienes a tu padre como contacto en tus redes sociales y leDaniela le contestó con otro tuit a su papá: "Estaba repitiendo el partido para analizarlo, ver si le gana al Real Madrid y así los dos somos felices", publicó. Horas después del revuelo en redes sociales,respondía a que "estamos caídos de noticias, mientras que nuestros presidentes nos levantan en peso, salen cosas increíbles (encima, no las entienden)".