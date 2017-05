Los Spurs de Gasol toman ventaja ante Houston

Los escoltas Danny Green y el argentino Manu Ginóbili protagonizaron las jugadas decisivas en ataque y defensa que permitieron a los Spurs de San Antonio vencer en la prórroga por 110-107 a los Rockets de Houston en el quinto partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.



La victoria deja a los Spurs con la ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete y la competición se muda a Houston, donde el jueves, en el Toyota Center, se va a jugar el sexto partido.



Green con cuatro puntos conseguidos -jugada de tres tantos y tiro de personal-, en los últimos 30 segundos para el final de la prórroga, hizo la diferencia en el marcador, mientras que Ginóbili se encargó de poner el tapón que impidió al escolta James Harden que el último intento de triple pudiese llegar a canasta.







Another look at Manu's game-saving block! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Di8IihHQo0