El Maratón Valencia repite el programa "Personal Best"

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP, organizado por la SD Correcaminos y el Ajuntament de València, vuelve a poner en marcha el programa de superación deportiva dirigido a atletas de alto nivel, denominado Personal Best.

Este programa otorgará premios especiales de entre 2.000 y 4.000 euros a los atletas, sea cual sea su puesto en las clasificaciones, que superen su marca personal en València el próximo 19 de noviembre, y la lleven por debajo de 2 horas y 20 minuto en la clasificación masculina o 2 horas y 45 minutos en categoría femenina.

En apoyo a este programa, la organización sufragará la estancia y la manutención de 3 días (del 17 al 19 de noviembre) a los corredores de cualquier país que soliciten expresamente ser incluidos en este Personal Best.

Para ello deben cumplir los requisitos y acreditar documentalmente poseer un récord personal realizado en los cuatro últimos años (entre 2014 y 2017) sub 2h20:00 en maratón, sub 1h06:00 en medio maratón ó sub 30:15 en 10.000 metros, respectivamente) y a todas las corredoras sub 2h45:00 (ó sub 1h17:00 ó sub 35:30 en medio maratón y 10.000 metros, respectivamente).

Con el programa Personal Best, el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP continúa la línea emprendida el año pasado de consolidar la presencia de atletas de más nacionalidades de países que aportan atletas de elite y semi-elite, y premia el trabajo bien hecho y la superación personal en la carrera.

El reto, según explicó la organización, es "presentar nuevas ideas y proyectos, edición tras edición, para ayudar a la mejora de los mejores: no solo de los que ganan, sino también, y además, de los que vienen inmediatamente detrás de ellos y que se convierten en embajadores deportivos y mediáticos de este maratón Etiqueta Oro de la IAAF en sus respectivos países".