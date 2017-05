El rival de Villar a la presidencia de la RFEF solicita la anulación de las elecciones

Jorge Pérez, aspirante a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), consideró que este organismo "vive en una burbuja dictatorial en pleno siglo XXI" y pidió que "el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte hagan cumplir la ley" en las elecciones.

El exsecretario general de la RFEF explicó este jueves los motivos que le han llevado a pedir la nulidad de las elecciones a la asamblea general, cuyos integrantes fueron elegidos el 27 de abril, una semana después de cerrarse el depósito del voto por correo, y la repetición de todo el proceso de elecciones, que tiene previsto votar al presidente el día 22.

"Queremos que el Consejo Superior de Deportes y el TAD hagan cumplir la ley. Faltan 973 votos depositados en notaria de los que no sabemos su paradero. Eso supone la desaparición del 20% de los votos por correo emitidos", indicó Pérez, que por impugnar el proceso no ha presentado los avales requeridos para ser proclamado candidato.

Tras hablar de "irregularidades flagrantes" en un "proceso viciado de inicio", Pérez aseguró que pese a no presentar esos avales sigue siendo candidato. "No reconozco el resultado de esas elecciones, por lo que no sería coherente ni consecuente que pidiera unos avales de una asamblea que no reconozco", añadió.

Pérez compareció junto a Luis Gil y Santiago Nebot, quien explicó que lo que espera del TAD este viernes es que estime su petición de medidas cautelarísimas para la suspensión de la asamblea general del día 22 hasta que se resuelva el procedimiento por las denuncias de irregularidades.

"Si no nos da las cautelares iríamos al contencioso administrativo. Queremos que el CSD tutele el proceso del voto y que el TAD decida en justicia y ecuanimidad lo que en derecho considere y no queremos presionarle. Si se decide que se repitan las elecciones tienen que depurarse responsabilidades, abrir expedientes en vía administrativa, y tengo confianza porque las irregularidades son claras", opinó Pérez.

Tras considerar que si el procedimiento del voto por correo se hubiera hecho de forma correcta su proyecto podría haber tenido entre 30 y 35 asambleístas más, también estimó que la repetición del mismo le daría más opciones, "porque poco a poco va calando el mensaje".

"Tengo la sensación de que la Federación vive en una burbuja dictatorial en pleno siglo XXI y estamos luchando contra eso, porque esto tiene que ser un gozo, ejercer la democracia", dijo Jorge Pérez, mientras Luis Gil señaló que su proyecto "es el altavoz de lo que piensa mucha gente del fútbol".

Éste cuestionó que los presidentes de las territoriales hayan presionado a sus representados, no hayan "mantenido la neutralidad" y sean "cómplices" en un proceso en el que ellos "reclaman transparencia".

Entre las denuncias argumentadas para la impugnación Pérez y su equipo aludieron también al escrutinio de más de 500 votos irregulares incorporados al proceso; a las explicaciones pedidas por más de cien futbolistas no profesionales y entrenadores sobre su voto no contestadas por la Comisión Electoral y al recuento de votos llegados fuera de plazo

"Queríamos ganar para que la gente del fútbol sea libre. Estoy satisfecho de que estamos haciendo una buena labor, a veces duro y desagradable, pero volvería a repetir y si perdiera voy a continuar en esta lucha. No se si como cabeza de cartel o apoyando a quien me sustituya, pero esto es un movimiento imparable que acabará cambiando la federación española para bien", concluyó Pérez.



Villar, proclamado oficialmente candidato



La Comisión Electoral ha acordado este jueves "proclamar con carácter definitivo" la candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF) presentada por Ángel María Villar.

Villar fue proclamado provisionalmente el pasado lunes y según el reglamento y el calendario acordó este jueves hacer oficial la candidatura del dirigente vasco a las elecciones del día 22, mientras que su único oponente, Jorge Pérez, no lo hizo porque pidió la impugnación del proceso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).



La RFEF desmiente todo



La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha emitido esta tarde un comunicado de prensa en el que manifiesta que el proceso electoral "se ha llevado a cabo con la más absoluta transparencia y honestidad", en respuesta ante "las graves acusaciones vertidas públicamente" con relación al mismo.

"La RFEF afirma rotunda y categóricamente que el proceso ha sido efectuado cumpliendo la Orden Ministerial de Elecciones de 18 de diciembre y el Reglamento Electoral, tal y como hasta el momento ha respaldado el Tribunal Administrativo del Deporte", dice el comunicado.

El órgano rector del fútbol español asegura que todas las personas que han estado involucradas en el desarrollo del proceso electoral lo han realizado con "esfuerzo y dedicación", y añade que lo han llevado a cabo de un modo "extraordinario y ejemplar, cumpliendo con la normativa vigente de aplicación", indica.

Además, la RFEF asegura que "todas las cuestiones que fueron planteadas, relativas al acto de votación presencial, no presencial y escrutinio" se resolvieron con celeridad por las Mesas Electorales. Por lo que tilda de "inciertas, tendenciosas e interesadas las acusaciones expresadas".

Así mismo, la RFEF sostiene en su comunicado de prensa que "se reafirma en la transparencia y honestidad de este proceso electoral", e insta a aquellos que han lanzado las acusaciones, o las personas que las reiteren en el futuro, a que "aporten las pruebas necesarias que las acrediten".

En caso contrario, el organismo efectuará acciones legales con el fin de "reparar los daños que las mismas tratan de ocasionar", subraya.

Por último, la RFEF ha procedido a convocar la Asamblea General, misma que está prevista para el próximo 22 de mayo en el calendario electoral, "con los miembros elegidos libre y democráticamente por el fútbol español, proclamados definitivamente el pasado 5 de mayo", asevera al final del documento.