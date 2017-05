El trinquet de Pelayo tanca les Lligues Caixa Popular de tecnificació

Després de dos mesos de competició, aquesta setmana es coronaran els campions de les competicions de tecnificació de la modalitat d'escala i corda. Hui dijous 11 de maig es jugarà a partir de les 19.30 hores, al trinquet de Pelayo, la final de la III Lliga dos Caixa Popular. La jugaran dos equips poderosos: Alcàsser i Moncada.

El millor equip de la competició, l'equip representant de l'escola de tecnificació d'Alcàsser, format per Salva d'Alginet i Javi Font de Baronia. Arriben a la final després de guanyar totes les seues partides i eliminant en semifinals a l'equip de Vila-real (José Salvador de Quart de les Valls, Rafa de Massalfassar i Pablo de València), de forma contundent per 60 a 25.

Els dos jugadors estan en un moment dolç i són els grans favorits. Salva Palau, un dels néts de Juliet d'Alginet, arriba a la final després de completar una gran competició on ha brillat a un gran nivell, al costat de Javi Font de Baronia que ha donat un salt de qualitat i ha aconseguit ser un dels millors mitgers al llarg de la primera fase.

Davant, tindran a l'equip representatiu de l'escola de tecnificació de Moncada, integrat Martí I Moncada, Guillermo El Puig i Alex Quart Valls. Un equip que ha sigut la revelació ja que ha superat la lesió del seu rest titular, Martí II, i es va classificar en les últimes partides. En les semifinals van guanyar a l'equip representatiu de València (Carlos de Massalfassar i Néstor d´Algímia) per 60 a 45, oferint una imatge d'equip compacte on tots els jugadors brillen en les seues respectives posicions, per la qual cosa seran un equip molt dur en la gran final si juguen al nivell que han oferit en les seues últimes partides.

Álvaro Navarro, el gran campió de Faura i director del Cespiva, es mostrava orgullós de l'esforç i la imatge oferida pels esportistes. «Hi ha jugadors que han donat un gran salt de qualitat i a poc a poc es van consagrant entre les millors promeses. L´entrenament és la base d´aquesta millora i poc a poc, cal que tots valoren i entenguen. Cal destacar als que han entrat com a reserves i han brillat entre els millors, Martí I i Alex».

Gràcies a Caixa Popular, els jugadors tenen una competició que els ajuda en la seua formació esportiva i han competit en els principals trinquets de les nostres terres. El dissabte 13 de maig es jugarà la final de promeses a les 16.30 hores. L´entitat bancària col·labora amb les competicions de base: JECV, competicions de tecnificació masculines i femenines, clubs, escoles...