David Casinos deja el atletismo para pasarse al ciclismo

El atleta valenciano David Casinos ha anunciado este mediodía su retirada del atletismo. Casinos, cuatro veces campeón paralímpico, abandona la competición después de 20 años como profesional y se convertirá en uno de los "referentes" de la Fundación Trinidad Alfonso. No obstante, Casinos ha anunciado que intentará llegar a los Juegos de Tokyo para competir como ciclista.

"No es un adiós, es un hasta luego. La llama del atletismo, de la ilusión, se ha apagado. Se me hace difícil pensar que no estaré en el Mundial de Londres, pero siento que he de decir adiós. Después de los juegos de Río me di un tiempo de reflexión. Al retomar los entrenamientos note que la llama se había diluido", ha explicado David Casinos, acompañado de su pareja, amigos y representantes del mundo del deporte valenciano y español.

Sin embargo, Casinos no deja el deporte. "Durante 17 años he sufrido una transformación como deportista y persona, con muchas complicaciones y sacrificios en el día a día. Ha llegado mi hija Cayetana. Ahora quiero seguir soñando hacia los juegos de Tokio con una bicicleta y sin frenos. Lo quiero hacer con Eloy Izquierdo y José Antonio Villanueva. Es sólo un sueño", ha afirmado.

Elena Tejedor, responsable de la Fundación Trinidad Alfonso, dirigió unas palabras a Casinos. "Desde hace cuatro años formas parte de esta fundación y has elegido este lugar para tu despedida. Estamos seguros que en otra disciplina o tarea el deporte y sus valores seguirán contigo", ha explicado Tejedor. "Nos has enseñado mucho y has dado sentido a esa frase que dice que hay que dar sin esperar nada a cambio. Has sido uno de nuestros mejores embajadores del proyecto FER desde el principio", ha añadido. Además ha confirmado que pasará a ser uno de los cinco deportistas "referentes" de la fundación.

Por su parte, Alberto Jofre, vicepresidente del comité paralímpico español, ha calificado a Casinos como el mejor lanzador paralímpico de la historia español y uno de los grandes deportistas del país.