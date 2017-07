Un jugador del Ajax sufre una arritmia en pleno partido

El Ajax de Ámsterdam ha informado este domingo de que el centrocampista Abdelhak Nouri está fuera de peligro pero se mantiene "dormido" en el hospital, después de desmayarse durante un partido amistoso de pretemporada ante el Werder Bremen en Austria.



"Desde que llegó al hospital ha sido examinado a fondo. Tenía un latido del corazón débil y se mantiene dormido para permitir el tratamiento y la atención óptima", señaló el club a través de un comunicado, reiterando que el futbolista de 20 años está "fuera de peligro".





Abdelhak Nouri has become unwell today during our friendly match vs Werder Bremen. After a successful reanimation on the pitch... (1/2)