Andy Murray da una lección de feminismo en Wimbledon

El escocés Andy Murray ha vuelto a valorar el tenis femenino. Tras su derrota en cuartos de Wimbledon, el tenista tuvo que corregir a un periodista cuando comenzó su pregunta describiendo a Sam Querrey como "el primer estadounidense en alcanzar una semifinal de Grand Slam desde 2009". "Tenista hombre", apostilló.



El periodista no entendió ese comentario y Murray matizó de nuevo con un gesto muy serio: "Jugador masculino". Y es que resulta que sí hay tenistas femeninas en Estado Unidos que han llegado a las semifinales de torneos en estos ocho años. Las hermanas Williams mismamente. Hay que recordar que Serena Williams ha ganado 13 Grand Slams desde 2009 y que este año Venus Williams está en la final del torneo británico.





Andy Murray may have lost, but nothing got past him post-match...#Wimbledon pic.twitter.com/Uniks77WKu