Levantan la suspensión cautelar de los comicios de la Federación Española

Manuel Casado será previsiblemente elegido presidente de la Real Federación Motociclista Española (RFME) después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia haya decidido levantar la suspensión cautelar del proceso electoral, lo que permitirá su continuación hasta la elección del candidato.

Según informaron a la Agencia Efe fuentes cercanas a Manuel Casado, el proceso electoral estaba detenido después de que el pasado 15 de noviembre el juzgado atendiera la petición de suspensión cautelar de la Federación Española dirigida por Ángel Viladoms al alegar que el censo que la propia RFME había elaborado tenía irregularidades.

Ocho meses después, la fiscal y la juez han atendido los argumentos del candidato Casado para levantar la cautelar, al coincidir las partes en que las irregularidades denunciadas son irrelevantes en el contundente resultado del proceso.

Como informó Levante-EMV, la Fiscalía Provincial de València abrió diligencias de investigación a la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana tras la denuncia interpuesta por la Federación Española por los supuestos hechos delictivos de falsificación de documentos, suplantación de identidad y fraude electoral.

La causa del litigio fue la denuncia de once pilotos de la Comunitat Valenciana que en el presente año no habían renovado la licencia y se enteraron de que figuraban en el censo electoral en el estamento de deportistas y que además figuraban como que habían solicitado el voto por correo. Denunciaron los hechos en la sede de la Federación la cual lo transmitió a la Junta Electoral, que abrió una investigación y aparte de la anomalía de estos once pilotos encontraron otros datos que les hicieron sospechar que se podían haber cometido otras irregularidades, como la de que en un solo día –el 2 de marzo- se tramitasen sesenta y ocho licencias de piloto.

Ante las presuntas irregularidades observadas, el secretario de la Federación Española, por mandato de la Junta Electoral remitió toda la documentación a la Fiscalía de Valencia por si los hechos eran constitutivos de delito.

La junta electoral deberá ratificar ahora la asamblea que elegirá a Casado, que cuenta con al menos 80 partidarios de los 98 de la asamblea y el respaldo de 13 de las 18 federaciones regionales y el 80 % de las licencias.