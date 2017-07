Villar pasa la noche en el calabozo mientras el fútbol espera el sorteo de Liga

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha sido trasladado desde la sede federativa de Las Rozas (Madrid) a los calabozos de la Guardia Civil, tras finalizar el registro de doce horas y media enmarcado en la 'Operación Soule' de la Audiencia Nacional.



Esta operación anticorrupción comenzó a las 8:30 horas del martes 18 de julio, cuando miembros de la Unidad de Control Operativo (UCO) acudieron al domicilio de Villar, donde permanecieron seis horas recabando información.



Tras ese registro, Villar fue conducido en un coche patrulla de la Guardia Civil a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, a la que llegó a las 15:03 y de la que salió doce horas y media después, a las 3:35 del miércoles 19.



A lo largo de todo ese tiempo, representantes de la UCO registraron la sede federativa mientras efectivos de la Guardia Civil custodiaban la entrada del edificio principal.





Sorteo aplazado

COMUNICADO OFICIAL | Las reuniones de los órganos señaladas para los días 19, 20 y 21 de julio de 2017 quedan aplazadas hasta nueva fecha. pic.twitter.com/bGAeFD8xv8 — RFEF (@rfef) 18 de julio de 2017

Durante gran parte del registro estuvo también en el interior de las instalaciones el, que fue despedido a principios de abril después de que Villar prestara declaración en un juzgado de Majadahonda (Madrid) dentro de la investigación iniciada por el posible mal uso de una subvención del Consejo Superior de Deportes (CSD).Castillón llegó acompañado de otra persona en un vehículo particular a la RFEF después de que lo hiciera Villar, quien entró en un coche de la Guardia Civil y flanqueado por tres de sus miembros.A las 3:35 horas del miércoles 19 de julio, la UCO dio por finalizado el registro y Villar salió de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas rumbo a la Comandancia General de la Guardia Civil del municipio madrileño, dónde, día en el que previsiblemente prestará declaración judicial.Además de Villar, han sido detenidos en esta operación anticorrupción su, el vicepresidente económico de la Federación Española, Juan Padrón, y el secretario general de la Federación Tinerfeña de Fútbol, Ramón Hernández Bassou.LaLiga quiere celebrar este jueves, tal y como estaba previsto, elDivisión después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunciase el aplazamiento de su Asamblea General hasta "nueva fecha" tras la detención del presidente Ángel María Villar.La RFEF explicó este martes que las reuniones de los órganos señaladas para los", impidiendo así la celebración del sorteo que determina el orden de los partidos para la Liga Santander y la Liga 1,2,3 para la temporada 2017/18.Sin embargo, LaLiga -que goza de autonomía jurídica en su organización y funcionamiento-, querría sortear el calendario antes de que finalice esta semana, indica Onda Cero. La intención es que la detención de Villar no dilate una información vital para clubes y aficionados.De hecho, el presidente del CSD y secretario de Estado del Deporte, José Ramón Lete, aseguró en 'El Transistor´ que ". Si no es jueves, el viernes".