Diot: "Me gusta todo del Valencia Basket" f.calabuig/sd

Antoine Diot, base del Valencia Basket, explicó que ha renovado su contrato con el club valenciano porque se identifica con sus valores y ha encontrado en él el equilibrio entre su vida personal y profesional.

"Me gusta estar aquí, me gusta este club, su humildad, y tiene valores en los que me reconozco, y por eso firmé y por eso estoy muy contento de estar aquí", explicó en el acto de puesta de largo de su renovación por dos temporadas, hasta junio de 2019.

"Estoy muy contento de renovar aquí, me gusta todo, el, club, los aficionados, la comida, el sol, así que estoy muy contento, Valencia es mi familia", añadió.

El exterior francés aseguró que le encanta "estar aquí, está la parte deportiva y la personal y las dos son geniales, adoro estar aquí, mi novia adora estar aquí y he encontrado un gran equilibro entre la vida y el deporte y esto es muy importante para mí".

Vicente Solá,presidente de Valencia Basket, se mostró muy satisfecho por su continuidad "dos años más en los que esperamos que siga mostrando su magia ante la Fonteta"