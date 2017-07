María José Claramunt, la jefa del área de marketing de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y directora de la selección nacional, negó ayer haber mantenido relaciones comerciales o laborales con Gorka Villar, el hijo de Ángel María Villar y uno de los principales señalados por el auto del juez Pedraz. «No lo conozco, nunca he trabajado con Gorka Villar», afirmaba ayer la valenciana a Levante-EMV.

El nombre de Claramunt, que fue directora general de relaciones sociales e institucionales del Valencia CF en su paso por el club de Mestalla, aparece en uno de los 44 folios del auto judicial, donde se recoge que fue el contacto de Gorka Villar para concertar el amistoso del España - Colombia del pasado mes de junio. No obstante, Claramunt asegura que se trató de una conversación puntual. «Sí, me llamó esa vez para darme un teléfono porque me estaban intentando localizar. Se trata de un contrato súper transparente que ha pasado por una auditoria interna y otra externa», explica la directora de la selección, cuyo despacho quedó precintado por la Guardia Civil en los registros del pasado martes. «Nos precintaron los despachos a muchos y nos pidieron documentación. Pero no estamos imputados ni afectados. Los contratos pasan quinientos filtros», señala.

En este sentido, desmiente que desde su cargo se haya impulsado la contratación de partidos amistosos para beneficiar los intereses de Gorka Villar. «Desde hace tiempo no hay intermediarios. Se trabaja directamente con las federaciones. Hay reuniones del presidente o del departamento internacional y luego se contrasta a nivel deportivo con el seleccionador. Se intenta que los amistosos sean contra un rival que esté entre los 14 primeros del ránking, porque eso da más beneficios. Antes de cada partido hay un informe de marketing y un informe deportivo y luego eso se pasa a presidencia. La que decide en última instancia es la junta directiva. Nosotros somos empleados rasos», expresa María José Claramunt, que se incorporó a la Federación en 2011, poco después de que la selección ganase el Mundial de Sudáfrica. Con ella al frente del departamento de marketing los ingresos por patrocinadores se multiplicaron.

«Hay que transmitir tranquilidad»

Claramunt, que ahora está en València con su familia, sigue trabajando de cara a los compromisos de los próximos meses. «Nos han dicho que transmitamos tranquilidad. He estado hablando con los patrocinadores porque en seguida está la Supercopa de España. Estamos desbordados», subraya la directora de la selección, en contacto con Julen Lopetegui, que en septiembre se medirá a Italia en un partido clave para la clasificación para el Mundial.