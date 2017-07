Larrea, tesorero de la Federación, nuevo presidente

Juan Luis Larrea, nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras la suspensión de Ángel Villar confirmó este miércoles al término de la asamblea que este jueves acudirá a declarar como testigo ante el Juez Pedraz en el Caso Soule.

Devolver la normalidad al día a día en la Federación. Ese es el objetivo de Juan Luis Larrea, hasta ahora responsable de la Federación Guipuzcoana, y elegido nuevo presidente por la junta directiva a través del artículo 34.7 que prevé situar al miembro más antiguo en caso de ausencia del Presidente.

Larrea aclaró este miércoles que no preside ninguna junta gestora. Preside la Junta Directiva. A punto de celebrar el Centenario de la Guipuzcoana en 2018, Larrea tendrá que dedicar ahora más tiempo a la Federación Española. Lidera una Federación con dos clubes en Primera división -Real Sociedad y Eibar- y con equipos sólidos de toda la vida en Segunda división B y con mucha vida en Tercera.

Profesional del sector bancario, además del fútbol el ciclismo es otra de sus aficiones y San Sebastián es su ciudad. Preside la Guipuzcoana desde hace 30 años. Es tesorero en la Española desde hace 28.

Este jueves comparecerá ante el juez Pedraz como testigo. En el auto su nombre aparece ejerciendo funciones y cuestionando la entrega de 300.000 euros al presidente de la Federación Cántabra (FCAF) para un campo de fútbol antes de las elecciones.

Así lo refleja el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dentro de las escuchas telefónicas practicadas, que incluyen conversaciones entre Villar y Larrea al respecto y entre éste y el vicepresidente primero y responsable del área económica, Juan Padrón, también en prisión provisional desde el día 20 como Villar.

El auto reproduce una conversación entre Villar y el presidente de la Federación de Cantabria, José Ángel Peláez, en la que éste le habla de la financiación de un campo, a principios de mayo pasado, y le comenta "que se han pagado ya sesenta y siete y faltan doscientos sesenta o algo así".

Tras esto Villar comunica en dos ocasiones con Juan Luis Larrea, tesorero, "la segunda vez con un tono más imperativo", y le dice; "mírame lo de la cántabra". Días después Larrea "informa a Juan Padrón de que Villar le ha llamado tres veces para que le pague el campo".

Tras citar una nueva conversación entre Villar y Peláez, en la que el primero pregunta a su interlocutor si le ha llamado el tesorero para pagarle, el auto reproduce un posterior diálogo telefónico entre Villar y el tesorero.

En el mismo, Larrea "informa al presidente Villar que de los campos de fútbol para los que la FCAF necesita los fondos, uno no va a ser homologado por sus características, que además no es propiedad de la FCAF y el uso es limitado a unos horarios, y que toda la financiación es soportada por la RFEF".

"Se muestra crítico con la gestión de Peláez", según el auto, que le atribuye la siguiente afirmación: "el acuerdo que ha hecho él es un acuerdo que yo no hubiera hecho nunca... pagamos todo. Ellos no han puesto nada... a mi no me parece normal, pero yo como no tengo que decir nada... me callo y ya está".

El documento del juez Pedraz añade otra posterior conversación sobre este tema entre Padrón y Larrea, en la que el último se queja de haber ofrecido al presidente cántabro "el dinero en un pagaré para la empresa Mundo (pavimento y equipamiento de campos de fútbol) y éste le ha dicho que si no se lleva él el dinero y lo mete en su cuenta que no lo quiere".