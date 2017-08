Lopetegui recupera a David Villa para los partidos contra Italia y Liechtenstein

La vuelta de David Villa, la ausencia de Diego Costa y la primera citación de Suso Fernández (AC Milan) son las principales novedades en la lista de convocados anunciada este viernes por el seleccionador Julen Lopetegui para los dos próximos partidos de España contra Italia y Liechtenstein, clasificatorios para el Mundial de Rusia.



La situación de Diego Costa, que sigue entrenándose en solitario a la espera de resolver su situación en el Chelsea y que lleva meses sin disputar un partido oficial, era la principal incógnita de la convocatoria y Lopetegui no dudó en descartar al que ha sido su ariete titular desde que accedió al cargo.



Para reemplazar al hispano-brasileño, al seleccionador tampoco le ha temblado la mano para rescatar del ostracismo internacional a David Villa, el máximo goleador en la historia de la selección española con 59 goles en 97 encuentros.



El 'Guaje' no juega con España desde hace más de tres años, concretamente desde el 23 de junio de 2014, cuando la 'Roja' se despidió del Mundial de Brasil con una victoria ante Australia (3-0) abierta gracias a un gol del asturiano.



Villa siempre había expresado de volver algún día al equipo nacional y su gran rendimiento en el New York City le ha servido para lograr su objetivo. Ni la entidad menor de la Major League Soccer estadounidense ni la edad del ariete, 35 años, han sido obstáculos para la llamada de Lopetegui.



Suso, único debutante

Lista de convocados

El único debutante en esta convocatoria de 26 jugadores es el joven centrocampista Suso Fernández, que ha encontrado. Además, las otras novedades respecto a la última lista del pasado mes de mayo son lasPor contra,, pese a su buen inicio de temporada con el Barcelona, y el centrocampista de la Real Sociedad, además del mencionado Diego Costa. Así, Lopetegui efectúa pequeños retoques en cada línea excepto en la portería, dondeEspaña se medirá el 2 de septiembre conen el Santiago Bernabéu y el día 5 conen Vaduz. Ambos partidos pertenecen a la fase de clasificación para el Mundial de Rusia 2018 y se disputarán a las 20.45 horas.En concreto, serán duelos correspondientes a las jornadas 7 y 8 del Grupo G, donde. Después del empate que ambas selecciones firmaron en el encuentro de ida en Turín (1-1), el equipo que se lleve la victoria en el Santiago Bernabéu dará un paso casi definitivo hacia el Mundial.: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Kepa Arrizabalaga (Athletic).: Dani Carvajal (Real Madrid), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho Fernández (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Nacho Monreal (Arsenal), Jordi Alba (Barcelona) y Marc Bartra (Borussia Dortmund).: Sergio Busquets (Barcelona), Koke Resurrección (Atlético), Thiago Alcántara (Bayern), Andrés Iniesta (Barcelona), Isco Alarcón (Real Madrid), David Silva (Manchester City), Marco Asensio (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético) y Suso Fernández (AC Milan).: Pedro Rodríguez (Chelsea), Gerard Deulofeu (Barcelona), Vitolo (Las Palmas), Álvaro Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta) y David Villa (New York City).