A nado por el río más sucio del mundo

Tenía tan solo siete años cuando compitió por primera vez en aguas abiertas. Ahora, con 24, acumula un extenso palmarés en competiciones internacionales de esta modalidad. Ha participado en importantes travesías de larga distancia, como Formentera-Ibiza o Tabarca -Santa Pola, pero ninguna tan larga como su próximo reto: la 74ª edición de la Bhagirati River Marathon Swim, la prueba de natación en aguas abiertas más larga del mundo. Él es Daniel Ponce, un nadador valenciano que aprovecha una de sus grandes pasiones, la natación, para viajar y conocer nuevas culturas.

La competición Bhagirati River Marathon Swim ha dado comienzo hoy, 27 de agosto, a las 05:00 horas. Es la prueba de natación más dura que existe, pues está compuesta por 81 kilómetros por el río más contaminado del mundo, el Ganges, en la India. Consiste en descender el río, característico por sus aguas de color marrón, nadando sin poder parar en un máximo de doce horas. Cada año, Ponce comenta que participa en una o dos pruebas internacionales de aguas abiertas, pero sin duda esta era una de las que más ganas tenía de disputar: "Lo que más me motiva es poder superarme, viajar y poder combinarlo con la natación", asegura Daniel.

Estar seleccionado para esta competición no es nada fácil. Solo eligen a nadadores que hayan competido anteriormente en otras pruebas internacionales y tengan buenos resultados. Este año, Daniel Ponce no va solo a representar a España: "Me acompañan José Luis Larrosa, ganador de la anterior edición, y César Hernández, los dos son de Alicante", añade el valenciano.

Este año ha acabado la carrera de Ciencias del Deporte, trabaja y, además, siempre busca algún momento para competir: "Le dedico mucho tiempo a entrenarme, aunque a veces combinarlo todo me resulta difícil".

Un reto de estas magnitudes requiere una preparación especial. Daniel Ponce lo explica: "Todo, la preparación dentro del agua, el descanso, la alimentación, la preparación física, todo va girando entorno a esto. Mi día a día gira entorno a la prueba, porque necesito focalizar al 100% de mi cabeza a ella".

A un recorrido difícil de preparar debido a la distancia entre ambos países se le añaden las dificultades de la propia prueba, como las elevadas temperaturas, tanto fuera como dentro del agua, o la suciedad del propio río, "nos podemos encontrar ramas, árboles y como están sumergidos no lo podemos ver. Además, estos días han habido lluvias intensas, lo que ha empeorado la calidad del río", explica Ponce. Sin olvidar que es un río en el que pueden haber hasta cadáveres de vacas o perros o el problema de lo mosquitos que existe en la India.

Ante esta serie de inconvenientes que pueden afectar a su salud, Daniel mantiene: "Voy vacunado de todo, por lo que pueda pasar". Además, durante todo el recorrido, una embarcación con cuatro personas acompañará a cada nadador para guiarles y proporcionarles alimento.

Un reto importante para el valenciano, que afirma: "Mi primer objetivo es terminar, pero sí que me gustaría superar el récord o por lo menos acercarme a él, que está en 10 horas y media". A pesar de todo, declara : "Lo más gratificante es sumar una experiencia más a las pruebas de competición internacional que ya he hecho".

Lleva compitiendo cuatro años de manera internacional y tiene muy claro que espera seguir haciéndolo muchos años más: "Tengo varios retos pendientes, me gustaría unir la península con Ibiza, son 100 km a nado, y estará cerca de las 30 horas".