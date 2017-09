Aposta per les dos rodes en el Dia de la Bicicleta

Aposta per les dos rodes en el XXI Dia de la Bicicleta. El diumenge 17 de setembre, la ciutat de València s'implica un any més amb la celebració del Dia de la Bicicleta que recorrerà per primera vegada la plaça de l'Ajuntament.

El passeig amb bicicleta de 7.500 metres està dissenyat perquè puga ser disfrutat per persones de totes les edats i recorrerà els carrers més emblemàtics de la ciutat.

En esta jornada lúdica i familiar, organitzada per l'Ajuntament de València a través de la Fundació Esportiva Municipal, es vol reivindicar l'ús de la bicicleta com un mitjà de transport saludable per a les persones i ecològic amb el medi ambient. El XXI Dia de la Bicicleta servirà per iniciar les activitats programades per a celebrar la Setmana Europea de la Mobilitat que es desenrotllarà del 18 al 23 de setembre.

L'eixida està programada a les 10:00h en el passeig de l'Albereda (entre el pont de les Flores i el pont d'Aragó). Però una hora abans, a les 09:00h, es durà a terme la concentració de tots els participants per poder començar segons l'horari previst. El circuit de 7,5 quilòmetres discorrerà per les principals artèries de la capital del Túria. La plaça de l'Ajuntament, la Gran Via Marqués del Túria, Russafa i el carrer Colom seran testimonis de l'homenatge a este vehicle per part de milers de famílies i amics que participen en esta marxa. Per participar en esta edició del Dia de la Bicicleta només cal inscriure's en la planta d'esports dels centres comercials d'El Corte Inglés situats en l'avinguda de França, Pintor Sorolla i Nuevo Centro.

Les inscripcions es tancaran definitivament el 16 de setembre amb un cost d'1 ?, que serà destinat a l'organització solidària Sant Joan de Déu Serveis Socials València (www.sanjuandediosvalencia.org). Esta organització porta des de 1992 desenvolupant projectes orientats a l'atenció de persones sense llar.