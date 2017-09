Les Escoles tornen amb 26 esports coincidint amb l'arrancada del curs

Les Escoles municipals tornen amb 26 esports coincidint amb l'arrancada del curs escolar. El 15 de setembre s'obri el termini per a inscriure xiquets i xiquetes d'entre 4 i 18 anys a qualsevol de les 26 disciplines esportives oferides. Enguany la llista s'amplia amb la inclusió de rugbi i triatló com noves modalitats esportives.

El començament de setmana arriba marcat per la tornada a l'escola, ja que esta setmana s'ha iniciat el curs escolar en la majoria dels centres d'ensenyament de València. Coincidint amb esta data, la Fundació Esportiva Municipal de València posa en marxa la seua campanya per a incentivar els més xicotets a practicar esport en horari extraescolar, tant en els centres escolars com en algunes de les instal·lacions de què disposa l'Ajuntament de València en els diferents districtes.

A partir del divendres que ve, 15 de setembre, s'obri el termini per a inscriure xiquets i xiquetes d'entre 4 i 18 anys que desitgen practicar esport al llarg del curs 2017/2018. Enguany l'oferta esportiva s'ha ampliat amb la inclusió de dos noves modalitats, rugbi i triatló, amb les que s'aconsegueix la xifra de 26 disciplines.

Les Escoles Esportives municipals ofereixen la possibilitat de fer esport en les instal·lacions del mateix centre educatiu, així com en alguns poliesportius municipals. Les classes s'imparteixen en horari no lectiu i en dies laborables, amb la intenció de facilitar la conciliació familiar dels pares treballadors amb fills en edat escolar. Tots els grups escolars són mixtos i estan dirigits per tècnics esportius qualificats. A més de rugbi i triatló, els alumnes interessats a apuntar-se a les Escoles Esportives municipals, poden inscriure's en: activitat física de base, preesport, escacs, atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, esports adaptats, esgrima, gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, hoquei, karate, frontenis, voleibol, futbol femení, futbol-sala, tenis de taula, pilota valenciana, piragüisme, pàdel, waterpolo, judo i orientació.