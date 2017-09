Un vestuario de primera

Del mismo modo que terminé el artículo anterior, comienzo este, con el máximo respeto y admiración sobretodo hacía mis compañeras y cuerpo técnico, con los que hoy día comparto más tiempo incluso que mi propia familia.

Haciendo maletas, viajando de un lado a otro, descubriendo países y ciudades nuevas es lo que implica ser deportista a este nivel. Y no hablo de una situación con la que la mayoría de nosotras soñamos, ser profesionales, poder mantener a nuestros progenitores y futuras generaciones, sino tener que desplazarnos fuera de nuestra gente y sacrificar muchas cosas todo ello por hacer, y me siento afortunada, lo que más nos gusta. En mi opinión, un deporte que no debería entender de géneros, no hay hombres o mujeres, las reglas son las mismas para todos, por lo tanto, es simplemente fútbol.

Por naturaleza la raza humana tiende a sentir miedo a lo desconocido, a la incertidumbre por lo que nos vamos a encontrar cuando aterricemos en un entorno al que no estamos acostumbradas, a abandonar la famosa zona de confort donde tenemos todo bajo control y nos sentimos seguras.

Una mezcla entre nerviosismo y ganas es lo que sentía al emprender el viaje hacía mi nuevo destino, al que llegué dos días antes de empezar pretemporada para poder descansar de las más de 7h de coche y tener un poco de tiempo para asentarme. Poco conocía de las compañeras. Siempre me gusta llegar pronto al vestuario para no ir con prisas a la hora de prepararme para el entrenamiento. Iban llegando y con esos las típicas presentaciones. Me sorprendió que cada día al entrar se saludan chocándonos las manos o abrazándonos. Era algo distinto a los demás vestuarios y eso era un avance el buen ambiente que sabía que iba a haber. No me equivocaba. Todas somos diferentes, cada una tenemos una historia nuestras espaldas y una forma de ser distinta. Unas más alocadas, otras más tranquilas, unas más bailongas otras pendientes de ir a la última moda, etc. Sin embargo, gente excepcional, todas siempre con una sonrisa, ayudándonos unas a otras y generando un ambiente fantástico.

Muchas caras nuevas este verano para un Málaga CF que tiene la ilusión de volver a la máxima categoría, de donde nunca debió irse. Puedo decir que ya soy una más dentro del vestuario, hemos formado un grupo sólido compartiendo un mismo objetivo, donde no hay manzanas podridas sino una familia con un plan a llevar a cabo; ascender.